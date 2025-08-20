MERCOLEDì, 20 AGOSTO 2025
Regionali in Puglia, Carrieri: “Candidato del centrodestra deve essere espressione della Lega”

"Al quale i pugliesi possono dar fiducia, abbandonando stereotipi e pregiudizi ormai del passato"

Pubblicato da: redazione | Mer, 20 Agosto 2025 - 14:31
giuseppe carrieri
  • 3 min
villaggiodelgusto.com

“Lab21 elabora un sondaggio per Affari Italiani sul gradimento dei Presidenti di Regione secondo i cittadini. E ai primi tre posti della classifica, ci sono tre Presidenti leghisti: Zaia, Fedriga e Fontana. Non è e non può essere un caso se oltre il 60% dei cittadini amministrati da Zaia, Fedriga e Fontana apprezza molto il governo regionale del centrodestra e della Lega”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Bari e commissario per la Lega dell’Area metropolitana di Bari, Giuseppe Carrieri.
“È invece il riscontro a un modo di amministrare la cosa pubblica, soprattutto da parte della Lega, estremamente efficiente, puntuale, concreto. Con uomini competenti, preparati, ben radicati nei territori che contribuiscono alla crescita e al benessere delle economie locali, delle famiglie e delle comunità urbane. Questo “modello” amministrativo regionale dovrebbe oggi essere sperimentato anche qui da noi al Sud, in Puglia. Dove 20 anni di guida politica PD e Sinistra Italiana hanno solo prodotto (nella mente dei Cittadini) una utilità: la conoscenza del “nome” Puglia nel mondo e l’arrivo di “frotte” di turisti. Null’altro; e basterebbe formulare una domanda subordinata ai Pugliesi per rendersene conto!”
“La Puglia e i Pugliesi, sono -invece e purtroppo- ultimi in quasi tutte le classifiche socio/economiche: dei livelli sanitari; della ricchezza pro capite; dei reati ambientali; dei redditi da lavoro; della mobilità (infrastrutture viarie e ferroviarie). I Pugliesi dovrebbero prenderne atto e dovrebbero decidere di “investire” nel cambiamento politico/amministrativo della propria Regione, puntando e dando fiducia a chi da anni amministra efficacemente altre regioni italiane, con risultati/report che periodicamente vengono diffusi e che certificano la qualità gestionale degli uomini e delle donne della Lega”.
“Anche per queste ragioni, la Puglia dovrebbe quindi avere un candidato alla Presidenza della Regione espressione della Lega, al quale i Pugliesi possono dar fiducia, abbandonando stereotipi e pregiudizi ormai del passato, ai quali vanno preferite consolidate esperienze di concreto e comprovato buon governo amministrativo. Elementi che la Lega può contrapporre alla consumata inutile dialettica di chi in 20 anni non è riuscito a far crescere e sviluppare la nostra Puglia. Anzi l’ha relegata agli ultimi posti delle classifiche delle Regioni Italiane (di queste ore l’ennesimo report allarmante della Caritas sulla povertà del 30% dei pugliesi adulti); e ciò malgrado le indubbie peculiarietà e potenzialità della nostra Regione”.

