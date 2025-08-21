“Le Due Bari 2025”: gli appuntamenti dal 22 al 26 agosto

“Le Due Bari 2025” prosegue il suo viaggio nella cultura e nello spettacolo, portando musica, teatro, danza e creatività in tutti i quartieri della città. Il programma culturale e sociale promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture continua a riempire piazze, parchi, chiostri e teatri con un’ampia varietà di appuntamenti gratuiti e accessibili, confermando lo spirito inclusivo e partecipativo di questo progetto. Da venerdì 22 a martedì 26 agosto il calendario propone un ricco intreccio di spettacoli e attività, che spaziano dalla musica classica alle performance teatrali, passando per le contaminazioni internazionali alla poesia, senza dimenticare i laboratori creativi pensati per tutte le età.

“In questi giorni Le Due Bari attraversa la città con proposte che vanno dal concerto “Musica, Maestri!” dell’Orchestra Virtuosi Chamber Labs nella Chiesa San Sabino, ai “Clarinetti in concerto” del duo Federico Paci e Tatjana Vratonjic nella Chiesa Santa Famiglia, fino alla “Notte bianca della poesia” a Bari-Catino e al concerto “Queen” dei Rock4 Olanda all’Anfiteatro della Pace. Non mancano i momenti dedicati alle tradizioni popolari, come l’omaggio alla musica napoletana al Giardino-Piazza Santa Famiglia, e lo spazio dedicato alla formazione con il laboratorio “Suoni in strada” all’Accademia Musicale “Girolamo Scarasciullo”. Ogni appuntamento nasce con l’obiettivo di valorizzare luoghi diversi e raggiungere pubblici eterogenei, mantenendo alta l’attenzione all’accessibilità, grazie anche alla presenza di interpreti LIS, ausili multimediali, cuffie antirumore, operatori in Braille e videoproiezioni con sottotitoli, che garantiscono una partecipazione piena e senza barriere a tutte le persone”, dichiara l’assessora alle Culture, Paola Romano.

Sono 36 gli operatori che, con competenze e linguaggi differenti, contribuiscono a dare forma a un programma capace di attraversare la città quartiere per quartiere, valorizzandone luoghi e comunità. Le Due Bari 2025 conferma così la capacità di unire generazioni e interessi diversi, facendo della cultura uno spazio condiviso e aperto a tutti. Il calendario completo degli eventi è disponibile sulla landing page del sito Le Due Bari (https://www.leduebari.it/) e sui canali social del progetto:

Instagram – Le Due Bari e Facebook – Le Due Bari.

IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI DAL 22 AL 26 AGOSTO

Venerdì 22 agosto, appuntamento unico alle ore 20:30, nella Chiesa San Sabino nel quartiere Madonnella, con il concerto Musica, Maestri!, portato in scena dall’Orchestra Virtuosi Chamber Labs, nell’ambito il progetto In_Armonia-25 (Auditorium Associazione Concertistica). Lo spettacolo è accessibile anche a persone con disabilità.

Sabato 23 agosto, alle ore 21, nella Chiesa Santa Famiglia (Villaggio del Lavoratore), sarà la volta dei Clarinetti in concerto con il Duo Federico Paci & Tatjana Vratonjic, parte del progetto Diversamente Musica… Diffusa (Orchestra Filarmonica Pugliese). Il concerto di musica classica è accessibile con ausili multimediali e sarà illustrato da un musicologo.

Domenica 24 agosto, si inizia alle ore 19 nella Chiesa San Nicola Bari-Catino, con Notte bianca della poesia Summer Edition dell’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, per il progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro – Ed. 2025 (ResExtensa). A seguire, alle ore 21, nell’Anfiteatro della Pace a Japigia, si esibiranno i Rock4 Olanda nello spettacolo Queen, parte del progetto Levante International A Cappella Festival (Mezzotono). Il concerto è accessibile con LIS.

Martedì 26 agosto si parte di mattina: alle ore 11.30 in Largo Albicocca andrà in scena Don Pasquale Cucuziello con D. Parrotta, inserito nel progetto Response Festival – Seconda Edizione (Teatro Stabile delle Arti Medioevali). Lo spettacolo è accessibile con LIS. Alle ore 19:30 appuntamento al Giardino-Piazza Santa Famiglia con Omaggio alla musica napoletana della Popular Band, nell’ambito del progetto La Ghironda Festival – Rassegna di arte e cultura popolare dei 5 continenti (La Ghironda). Lo spettacolo precedentemente era in programma il 17 agosto, ma è stato rinviato al 26 agosto. Chiude la giornata, alle ore 20:30, il concerto La Sicilia incontra il Brasile con Arabella Rustico & Caina Cavalcante, in scena all’Anfiteatro della Pace come parte del progetto Mast Groove Connection – II Edizione (Bobo Studios di Boezio Antonio & C. S.a.s.).

IL PROGRAMMA DEI LABORATORI DAL 22 AL 26 AGOSTO

Lunedì 25 agosto, dalle ore 16 alle ore 20, presso l’Accademia Musicale “Girolamo Scarasciullo”, si terrà Suoni di strada: laboratorio di musica e riciclo, per il progetto Diversamente Musica… Diffusa (Orchestra Filarmonica Pugliese). Il laboratorio prosegue anche martedì 26 agosto, sempre nella stessa fascia oraria.

UN INVESTIMENTO STRATEGICO PER LA CRESCITA DELLA CITTÀ

“Le due Bari” è cultura che cura, che include, grazie anche a un investimento pubblico raddoppiato. Controcorrente rispetto al trend nazionale di contrazione della spesa pubblica in cultura, il Comune di Bari ha aumentato il proprio impegno finanziario, approvando una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 che ha portato l’investimento complessivo di 2.429.047,94 di euro (di cui € 554.985,86 MIC + € 1.874.062,08 POC Metro 2014–2020), con un incremento dunque pari a 960mila euro rispetto allo stanziamento iniziale. Questa operazione consente un’offerta capillare e diversificata in ogni quartiere, stimolando la crescita del settore culturale locale, la coesione sociale e l’inclusione territoriale. “Le due Bari” nasce con un obiettivo chiaro: superare le barriere culturali e territoriali. È un progetto che porta cultura dove spesso non arriva, nei quartieri lontani dal centro, grazie a una progettazione condivisa con i Municipi e alla partecipazione attiva degli operatori culturali del territorio.