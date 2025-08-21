GIOVEDì, 21 AGOSTO 2025
Puglia, un milione di euro per potenziare gli Info Point turistici

I Comuni possono candidare progetti per migliorare accoglienza e servizi

Pubblicato da: redazione | Gio, 21 Agosto 2025 - 17:17
info point
  • 2 min
Dal 22 agosto i Comuni pugliesi potranno presentare le proprie proposte progettuali per il potenziamento e la qualificazione degli Info Point turistici aderenti alla Rete regionale. L’iniziativa, pubblicata oggi sul BURP e approvata con DGR n. 1083 del 29 luglio 2025, mette a disposizione 1 milione di euro, raddoppiando le risorse rispetto al 2024.

L’obiettivo è uniformare e migliorare il servizio di informazione e accoglienza turistica, valorizzando l’offerta culturale, naturalistica ed enogastronomica in chiave sostenibile. La novità di quest’anno riguarda anche la ripartizione provinciale dei fondi, proporzionale al numero di Info Point attivi in ciascun territorio.

Ogni progetto potrà ricevere fino a 16mila euro, con un cofinanziamento minimo obbligatorio del 20% a carico del Comune. Tra le attività finanziabili figurano l’ampliamento degli orari di apertura, l’impiego di personale qualificato, attività di animazione e valorizzazione territoriale come visite guidate, percorsi tematici, degustazioni ed eventi, oltre a piani di comunicazione integrata e strumenti di monitoraggio dei flussi turistici. Particolare attenzione sarà rivolta al turismo sostenibile ed esperienziale.

Le attività dovranno svolgersi tra il 15 ottobre 2025 e il 30 gennaio 2026, per almeno 60 giorni continuativi. Le domande vanno inviate entro le 23:59 del 15 settembre 2025 all’indirizzo PEC avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it corredate della documentazione richiesta dall’avviso.

“Il rafforzamento degli Info Point non è soltanto un investimento sull’accoglienza – dichiara l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane – ma un impegno concreto per accompagnare i viaggiatori in un’esperienza di qualità e sostenere lo sviluppo armonico di tutte le destinazioni pugliesi, dal mare all’entroterra”.﻿

Download PDF
