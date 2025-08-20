MERCOLEDì, 20 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,206 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,206 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Triggiano, minacce al sindaco Toscano: “Simili episodi colpiscono l’intera comunità, non solo il primo cittadino”

La solidarietà del coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno

Pubblicato da: redazione | Mer, 20 Agosto 2025 - 12:13
pino toscano sindaco triggiano
  • 54 sec
villaggiodelgusto.com

“Quanto accaduto la notte del 17 agosto al sindaco di Triggiano Pino Toscano, minacciato e insultato mentre era a casa con la sua famiglia, non può e non deve essere sottovalutato. Simili episodi colpiscono l’intera comunità, non solo il primo cittadino. A nome mio e di tutto il MoVimento 5 Stelle voglio esprimere la solidarietà al sindaco Toscano e assicurare il massimo impegno in Parlamento per chiedere una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Conosco Pino e sono certo che non si farà intimidire e assieme alla Giunta continuerà a lavorare con ancora più impegno per Triggiano”. Così il deputato e coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Rissa fuori da discoteca a Gallipoli,...

Una rissa scoppiata nella notte all'esterno della discoteca Rio-Bo di Gallipoli...
- 20 Agosto 2025
Cronaca

Bari, infermiere del 118 aggredito su...

Un infermiere del 118 è stato aggredito questa mattina mentre era...
- 20 Agosto 2025
Primo Piano

Scuola, 12 istituti senza dirigente scolastico:...

Dodici  istituti pugliesi rimarranno senza dirigente scolastico titolare il prossimo anno...
- 20 Agosto 2025
Puglia

Il dramma degli abbandoni di cani:...

Cresce in Puglia il numero degli animali da affezione, soprattutto cani...
- 20 Agosto 2025