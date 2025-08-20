Triggiano, minacce al sindaco Toscano: “Simili episodi colpiscono l’intera comunità, non solo il primo cittadino”

“Quanto accaduto la notte del 17 agosto al sindaco di Triggiano Pino Toscano, minacciato e insultato mentre era a casa con la sua famiglia, non può e non deve essere sottovalutato. Simili episodi colpiscono l’intera comunità, non solo il primo cittadino. A nome mio e di tutto il MoVimento 5 Stelle voglio esprimere la solidarietà al sindaco Toscano e assicurare il massimo impegno in Parlamento per chiedere una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Conosco Pino e sono certo che non si farà intimidire e assieme alla Giunta continuerà a lavorare con ancora più impegno per Triggiano”. Così il deputato e coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno.