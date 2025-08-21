Musica nelle piazze e nei parchi, torna il Bari Piano Festival

Musica nelle piazze, nei parchi e sul lungomare, nel capoluogo pugliese torna il Bari Piano Festival. È in programma venerdì 22 agosto alle ore 21 sul Sagrato di San Nicola il primo appuntamento dell’ottava edizione del Bari Piano Festival, la rassegna ideata dal Comune di Bari, promossa e organizzata da Puglia Culture con il sostegno di Regione Puglia – PACT – Fondo speciale cultura, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari e con il patrocinio del Conservatorio Niccolò Piccinni, sotto la direzione artistica di Emanuele Arciuli.

Dal 22 al 29 agosto, infatti, si rinnova l’appuntamento con il festival che nel tempo ha saputo conquistare il cuore del pubblico grazie a una formula originale e coinvolgente: portare la grande musica pianistica fuori dai luoghi convenzionali, facendola vibrare tra piazze, parchi, lungomari e monumenti simbolo della città. Ricco il programma dell’ottava edizione, che si è aperta simbolicamente con l’anteprima dello scorso 23 luglio al Fortino Sant’Antonio, che ha visto protagoniste Anastasia & Liubov Gromoglasova, duo pianistico di grande affiatamento. Si comincia venerdì, quindi, con uno dei momenti più attesi, il recital di Alexander Lonquich, interprete tra i più apprezzati del panorama internazionale. Accanto ai concerti, per la prima volta, grazie alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, il Bari Piano Festival organizza da domani, 20 agosto, al 30 una residenza artistica a Spazio 13 affidata a Nani Chacon, artista nativa americana di fama internazionale che, affiancata da due giovani studenti dell’Accademia di Belle Arti, Gabriele Natuzzi e Marica Ciocia, realizzerà un murale urbano ispirato alle sue radici Chicane e Navajo, che sarà svelato in forma di work in progress durante alcuni concerti e in forma definitiva con un vernissage di presentazione il 30 agosto.

“Dopo l’anteprima di luglio, entra finalmente nel vivo l’appuntamento con il Bari Piano Festival, una rassegna attesissima dai baresi, e non solo, che negli anni è cresciuta, ha sperimentato, senza mai perdere la sua originale vocazione e la sua qualità artistica – dichiara l’assessora comunale alle Culture Paola Romano -. L’ottava edizione è un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso il pianoforte, con interpreti di fama internazionale e artisti cresciuti nella nostra terra, con grande spazio riservato ai giovani talenti. Il programma, curato da Emanuele Arciuli, comprende un repertorio che spazia nei linguaggi artistici e ci fa volare in tutto il mondo. Ci abbiamo tenuto molto a valorizzare quest’anno la scelta delle location che ospiteranno i concerti, tra cui, per la prima volta, il Parco Rossani, che immaginiamo come nuovo polo di produzione e fruizione culturale”.

IL PROGRAMMA

22 Agosto

Sagrato di San Nicola

Ore 21

ALEXANDER LONQUICH RECITAL

Programma

L.V. Beethoven: Sonata op.109

R. Schumann: Novelletten op. 21

23 Agosto

Parco Rossani

Ore 19

TANIA GIANNOULI PIANO SOLO

Presenta Alceste Ayroldi

25 Agosto

a cura di Liberrima

Parco Rossani

Ore 19

PAROLE SENZA MUSICA: CONVERSAZIONE SU PUCCINI E L’OPERA CONTEMPORANEA

I parte: Presentazione del libro Puccini ‘900 (Curci) di e con l’autore Filippo Del Corno, Emanuela E. Abbadessa e Rosa Angela Alberga

II parte: Dialogo sull’opera contemporanea con Marco Tutino e Emanuele Arciuli

26 Agosto

a cura di Liberrima

Parco Rossani

Ore 19

Emanuela Abbadessa presenta il suo ultimo romanzo La Suggeritrice (Neri Pozza)

Presentazione e letture a cura di Paola Martelli

A seguire

ALESSANDRO SGOBBIO | PIANO MUSIC 3

Programma

A. Sgobbio: Fireflies

A. Sgobbio: Kyrie Eleison

A. Sgobbio: Zolla

A. Sgobbio: Atma Mater

A. Sgobbio: Ghaza

A. Sgobbio: Feuilles

A. Sgobbio: Forte Rocca

Martin Luther / Arr. A. Sgobbio: Ein Feste Burg Ist Unser Gott

A. Sgobbio: Echoes

A. Sgobbio: Acqua Granda

A. Sgobbio:) Third Ward

A. Sgobbio: Asker

A. Sgobbio: De Dei Dono

A. Sgobbio: Alang

A. Sgobbio: Tchanforais

27 Agosto – Esposizione Murale

Parco Rossani

Ore 19

Nunzia Antonino reading di poetesse italiane (Cavalli, Zerbini..)

WILHEM LATCHOUMIA PIANO SOLO

Programma

C. Ives: Set of Five Take-Offs

M.Traversa: Oiseaux tristes

P. Jodlowski: Série Blanche for piano and tape

P. Jodlowski: Série Noire “Thriller” for piano and Tape

—

Heitor Villa-Lobos: Rudepoêma

28 Agosto

Pane e Pomodoro

Ore 19

NDUDUZO MAKHATINI PIANO SOLO

Presenta Ugo Sbisà

29 Agosto

Pane e Pomodoro

Ore 19

ACTUALLY GOOD |LAMBERT IN TRIO

Presentano Alceste Ayroldi e Ugo Sbisà

Lambert, piano

Felix Weigt, contrabbasso

Luca Marini, batteria

