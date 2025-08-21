GIOVEDì, 21 AGOSTO 2025
Bari, pranzo da 34 euro e 50 diventa una presunta truffa

La denuncia di Tommy Tedone: "Sono stato truffato"

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Gio, 21 Agosto 2025 - 19:01
Un pranzo da 34 euro e 50 centesimi si è trasformato in un caso di presunta truffa a Bari. A raccontare l’episodio è Tommy Tedone, titolare di un noto ristorante in città, che ha denunciato quanto accaduto lo scorso 17 agosto in un video sul proprio profilo Facebook.

Secondo il ristoratore, una donna originaria di Salerno ma residente a Milano, dopo aver consumato il pasto, avrebbe tentato di pagare con una carta di credito più volte rifiutata dal POS del locale. La cliente avrebbe spiegato che si trattava di una carta nuova e, per risolvere la situazione, avrebbe infine proposto un bonifico bancario.

Il pagamento, tuttavia, si è rivelato falso: nessuna somma è stata mai accreditata sul conto del ristorante. Tedone ha definito l’accaduto “una truffa vera e propria” e ha reso pubblica la vicenda per mettere in guardia altri esercenti da episodi simili.

