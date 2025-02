Armi in discoteca a Bari, scarcerato nipote boss Parisi

Il Tribunale del Riesame di Bari ha disposto la scarcerazione di Savino Parisi, 29 anni, nipote del boss del quartiere Japigia, Savinuccio Parisi. L’ordinanza con cui il giovane era finito in carcere lo scorso 17 gennaio per detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso, è stata annullata. La decisione è arrivata dopo il ricorso presentato dai suoi avvocati, Nicola Oberdan Laforgia e Michele Dell’Erba.

Resta invece in carcere Eugenio Palermiti, 21 anni, nipote omonimo dell’altro capoclan di Japigia, arrestato insieme a Parisi con le stesse accuse. Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia, Palermiti avrebbe portato armi in almeno due occasioni all’interno di discoteche del nord Barese, mentre a Parisi era contestato un solo episodio.

Palermiti sarebbe stato armato la notte tra il 22 e il 23 settembre nella discoteca Bahia di Molfetta, quando fu ferito in una sparatoria in cui perse la vita la 19enne Antonia Lopez. A sparare fu il 21enne Michele Lavopa, che ha poi confessato di aver avuto come obiettivo proprio Palermiti, con cui in passato aveva avuto contrasti. Entrambi i giovani, sempre secondo la Dda, avrebbero eluso i controlli di polizia durante una serata al Divinae Follie di Bisceglie, grazie alla complicità di alcuni bodyguard.