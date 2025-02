Maxi incendio a Ruvo di Puglia, in fiamme terzo piano palazzina

Un incendio è divampato intorno alle 11 di questa mattina in una mansarda situata al terzo piano di un edificio, collegata internamente all’appartamento sottostante, a Ruvo di Puglia. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, la proprietaria dell’abitazione era già fuori dall’edificio e in buone condizioni di salute. Sul posto sono intervenute due squadre, supportate da un’autobotte e un’autoscala, che hanno lavorato fino alle 15 per domare le fiamme. Nonostante la presenza di elementi in legno e un forte scoppio avvenuto durante le operazioni di spegnimento, l’incendio è stato contenuto e non si è esteso al resto del condominio. Le autorità stanno indagando per chiarire l’origine dell’incendio.