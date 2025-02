Bari, fuochi d’artificio in piazza Redentore: “Pericoloso”

Ecco cosa è accaduto questa sera in piazza Redentore, poco dopo la fine della celebrazione in chiesa. Un gruppo di persone ha acceso diversi fuochi d’artificio al centro della piazza. “Nessuno fa nulla – denunciano i residenti – questi accendono fuochi d’artificio in mezzo ai passanti e sotto l’occhio vigile delle telecamere. Anche dopo l’esposto presentato dai residenti, nessuno si è mosso. E’ una situazione assurda, cosa si aspetta? Che qualcuno si faccia davvero male?”.