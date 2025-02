Colpito alla testa da un tubo, morto operaio nel Barese

Non ce l’ha fatta l’operaio di 52 anni che nella giornata di ieri, 6 febbraio, è stato colpito da un tubo mentre si trovava al lavoro all’interno del palazzetto dello sport di Santeramo in Colle. L’uomo era stato trasportato d’urgenza al Miulli dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. Per lui però non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto oggi, la conferma è arrivata poco fa in seguito a un post pubblicato sui social dal sindaco di Santeramo in Collae, Vincenzo Casone che ha espresso cordoglio per l’accaduto.

“Desidero esprimere, a nome dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza – si legge nella nota – profondo cordoglio alla famiglia del capocantiere di un’azienda non locale, appaltatrice dei lavori in corso presso il Palacooper, venuto a mancare per un tragico incidente sul lavoro. Che la terra gli sia lieve”, conclude.

Foto repertorio