LUNEDì, 11 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,268 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,268 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, San Nicola riceve gli onori presso il Comando Legione Carabinieri “Puglia”

L'effigie del Santo scortata dai motociclisti fin dentro la Caserma Bergia

Pubblicato da: redazione | Lun, 11 Maggio 2026 - 18:15
foto 1 san nicola
  • 42 sec

Il giardino degli eroi della Caserma “Chiaffredo Bergia”, situata sul Lungomare Nazario Sauro, ha ospitato nel pomeriggio di oggi una cerimonia di particolare significato spirituale e civile. A partire dalle ore 16:30, la sede del Comando Legione Carabinieri “Puglia” è diventata la cornice per l’ostensione straordinaria della statua di San Nicola, Santo Protettore della Città di Bari. L’arrivo dell’effigie è stato scandito dalla presenza dei motociclisti del Comando Provinciale dei Carabinieri, che hanno scortato il simulacro fino all’interno della struttura militare.

La funzione religiosa si è svolta davanti a un altare presidiato da due militari in Grande Uniforme Speciale, simbolo di solennità e rispetto. A officiare la messa è stato il Rettore della Basilica, Padre Giovanni Distante, alla presenza dei vertici dell’Arma della Legione Puglia e di numerose Autorità. All’appuntamento ha preso parte anche una nutrita rappresentanza di militari appartenenti ai vari reparti, accompagnati dai propri familiari, riuniti in un momento di devozione collettiva.

L’evento ha rappresentato un’occasione per ribadire e sottolineare il profondo legame che unisce l’Arma alla comunità locale. Tra i passaggi più significativi della cerimonia, la lettura della preghiera del Carabiniere ha segnato un momento di raccoglimento particolarmente sentito, richiamando lo spirito di sacrificio e la missione che caratterizzano quotidianamente l’operato dei militari sul territorio.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Lavori per migliorare il servizio Aqp....

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all’esecuzione dei lavori previsti nel...
- 11 Maggio 2026
Attualità

Bari-Caserta, binari chiusi. Leccese: “È inaccettabile...

Uno stop di venti giorni che rischia di pesare come un...
- 11 Maggio 2026
Attualità

Ponte sul Trigno, l’appello della figlia...

L'incertezza e il dolore segnano i giorni della famiglia di Domenico...
- 11 Maggio 2026
Puglia , Scuola e Università

Puglia, studenti in classe al mattino...

Passare la mattina tra i banchi e il pomeriggio in azienda,...
- 11 Maggio 2026