Bari, San Nicola riceve gli onori presso il Comando Legione Carabinieri “Puglia”

Il giardino degli eroi della Caserma “Chiaffredo Bergia”, situata sul Lungomare Nazario Sauro, ha ospitato nel pomeriggio di oggi una cerimonia di particolare significato spirituale e civile. A partire dalle ore 16:30, la sede del Comando Legione Carabinieri “Puglia” è diventata la cornice per l’ostensione straordinaria della statua di San Nicola, Santo Protettore della Città di Bari. L’arrivo dell’effigie è stato scandito dalla presenza dei motociclisti del Comando Provinciale dei Carabinieri, che hanno scortato il simulacro fino all’interno della struttura militare.

La funzione religiosa si è svolta davanti a un altare presidiato da due militari in Grande Uniforme Speciale, simbolo di solennità e rispetto. A officiare la messa è stato il Rettore della Basilica, Padre Giovanni Distante, alla presenza dei vertici dell’Arma della Legione Puglia e di numerose Autorità. All’appuntamento ha preso parte anche una nutrita rappresentanza di militari appartenenti ai vari reparti, accompagnati dai propri familiari, riuniti in un momento di devozione collettiva.

L’evento ha rappresentato un’occasione per ribadire e sottolineare il profondo legame che unisce l’Arma alla comunità locale. Tra i passaggi più significativi della cerimonia, la lettura della preghiera del Carabiniere ha segnato un momento di raccoglimento particolarmente sentito, richiamando lo spirito di sacrificio e la missione che caratterizzano quotidianamente l’operato dei militari sul territorio.﻿