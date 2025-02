Capodanno Cinese 2025: boom di turisti asiatici in Italia

Sarà un Capodanno lunare da record per l’Italia, con un aumento del 166% delle prenotazioni dall’Asia rispetto allo scorso anno: a dirlo è Trip.com Group che ha analizzato i trend per la festività celebrata in Cina e in molti altri paesi asiatici.

In questo periodo, tradizionalmente dedicato ai viaggi, saranno in tanti ad approfittare delle festività esplorare destinazioni al di fuori del continente asiatico, con l’Italia che si conferma una delle mete preferite. Secondo il calendario cinese 2025, il Capodanno inizia mercoledì 29 gennaio e le celebrazioni si protrarranno fino al 12 febbraio, culminando con la tradizionale Festa delle Lanterne. In Italia, la Festa delle Lanterne viene celebrata in diverse città con eventi che richiamano la tradizione orientale.

Rispetto al Capodanno Lunare dello scorso anno, le prenotazioni verso l’Italia sulla nostra piattaforma hanno mostrato una crescita significativa, trainata in particolare da Thailandia (+343%), Singapore (+153%) e Malesia (+136%). Tuttavia, in termini di volumi complessivi di viaggiatori, Cina, Giappone e Corea del Sud continuano a rappresentare i principali mercati di origine.

L’Italia risulta il terzo Paese europeo che riceverà il maggior numero di turisti asiatici durante queste festività, alle spalle solo di Spagna e Regno Unito. Guardando tutte le destinazioni al di fuori dall’Asia, la Penisola è invece quinta, superata da Australia e Stati Uniti. I dati confermano inoltre come sempre di più i viaggiatori asiatici siano alla ricerca di nuove esperienze, con un notevole fermento intorno alle destinazioni al di fuori da quelle tradizionali.

Questo risulta evidente anche in questo Capodanno lunare, con due mete italiane in forte ascesa: Pisa (+106%), con la sua iconica Torre Pendente e il fascino rinascimentale e Napoli (+100%), celebre per il suo patrimonio culturale e la tradizione gastronomica, che raddoppieranno le presenze rispetto all’anno scorso. Forte interesse anche per la Sicilia, con Palermo che si posiziona al terzo posto (+93%).

Nel resto del mondo, stanno attirando grande attenzione gemme internazionali generalmente meno battute dal turismo asiatico come Giza (Egitto), famosa per le Grandi Piramidi e la Sfinge, San Luis Obispo (Stati Uniti), nota per le sue aziende vinicole e la costa panoramica, e Charenton-le-Pont (Francia), a sud-est di Parigi.

Questo Capodanno, che apre l’anno del Serpente, sarà caratterizzato anche da permanenze medie più estese – 12 giorni per l’Italia – grazie a un calendario favorevole: in Cina, ad esempio, nel 2025 la vigilia del nuovo anno è ufficialmente riconosciuta come giorno festivo, e ciò consente di prendere solo due giorni di ferie per una vacanza di undici giorni, mentre ai viaggiatori coreani basta prendere un giorno per una vacanza di nove giorni.

E se i principali punti di arrivo in Italia saranno Fiumicino, Malpensa e Venezia, per spostarsi all’interno del Paese è sempre più apprezzata la possibilità di muoversi in treno: secondo Trip.com, un viaggio su cinque nella Penisola includerà anche biglietti ferroviari, segnando un aumento del 132% rispetto allo scorso anno. I viaggiatori asiatici continuano a dimostrarsi dunque attenti e interessati a modalità di viaggio più responsabili, tanto che secondo l’ultimo Sustainable Travel Consumer Report di Trip.com sono i più disposti a pagare un sovrapprezzo per opzioni sostenibili, e quelli che più spesso le ricercano attivamente quando programmano un viaggio.