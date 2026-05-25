Bari, due motociclisti finiscono sotto un autobus in Via della Repubblica

Un incidente si è verificato alle 14 a Bari, in Via della Repubblica. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due motociclisti sono finiti sotto un autobus, ma le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre i due centauri dal sottovettura grazie all’ausilio di un un grosso divaricatore. (Notizia in aggiornamento) ﻿