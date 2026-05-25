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Castellaneta, perseguitava l’ex compagna nonostante il divieto: arrestato un 44enne del barese

Seguiva l'ex compagna negli spostamenti quotidiani

Pubblicato da: redazione | Lun, 25 Maggio 2026 - 14:38
carabinieri-auto logo
  • 12 sec

Non accettava la fine della relazione e continuava a presentarsi nei posti frequentati dalla ex, a seguirla negli spostamenti quotidiani, a farsi trovare dove lei non avrebbe voluto vederlo. Finché i carabinieri di Castellaneta non lo hanno bloccato.
Un 44enne residente nella provincia di Bari è stato arrestato con le accuse di atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio.
I militari lo hanno intercettato mentre, a bordo della propria auto, seguiva con atteggiamento insistente e molesto l’ex compagna, una 48enne del posto. Un comportamento che violava la misura cautelare già disposta nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria.
Stando alla ricostruzione dei carabinieri, i comportamenti reiterati avrebbero provocato nella donna un forte stato di ansia e timore per la propria incolumità. Bloccato dai militari, l’uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell’Aut﻿orità giudiziaria.

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