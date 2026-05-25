Alle urne meno elettori del solito: nell’area metropolitana di Bari affluenza al 62,68%

Alle urne ma con meno entusiasmo rispetto al passato. Nei 54 Comuni pugliesi chiamati al voto, l’affluenza si è fermata al 63,68%, quasi tre punti percentuali al di sotto del dato delle precedenti elezioni amministrative, quando aveva raggiunto il 66,37%. Un calo che tuttavia resta al di sopra del dato nazionale, ancora parziale, che si attesta attorno al 60%.

Il dato più alto in Puglia si registra nella provincia di Taranto, dove nei cinque Comuni al voto l’affluenza è del 69,37%, rispetto al 72,58% delle precedenti elezioni. Subito dopo c’è la provincia Bat, con i due capoluoghi Andria e Trani chiamati a eleggere i sindaci: l’affluenza complessiva è al 66,09%, in leggero calo rispetto al 66,85% precedente. Nel dettaglio, Andria si attesta al 66,77%, sostanzialmente in linea con le scorse amministrative, mentre Trani scende al 65,18%, oltre tre punti percentuali in meno rispetto al 68,31% precedente.

In Salento, dove sono 21 i Comuni al voto con i più grandi Casarano, Gallipoli e Tricase, l’affluenza è del 64,98% contro il 67,11% delle scorse amministrative. Da segnalare il dato di Castro, che con l’84,91% registra l’affluenza più alta dell’intera regione.

Nell’area metropolitana di Bari, dove si è votato in nove Comuni tra cui Molfetta, Capurso, Conversano, Corato, Palo del Colle e Modugno, l’affluenza è stata del 62,68%, in calo rispetto al 65,84% delle precedenti elezioni. Nelle undici città della provincia di Foggia al voto, con Lucera e San Giovanni Rotondo sopra i 15mila abitanti, la partecipazione si ferma al 60,95%, rispetto al 64,34% delle scorse amministrative. È proprio nel Foggiano che si trova il Comune con l’affluenza più bassa della regione: a Monteleone ha votato solo il 46,59% degli aventi diritto. Nella stessa provincia, però, Ordona supera l’81%.

Chiude la classifica il Brindisino, con i cinque Comuni al voto, tra cui Ceglie Messapica, Mesagne e San Vito dei Normanni, che registrano un’affluenza del 58,6%, in netto calo rispetto al 63,6% delle precedenti amministrative.﻿