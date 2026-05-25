Camminare verso l’altare con la propria figlia nel giorno del suo matrimonio. Un momento che Igor Protti, ex bomber del Bari, ha vissuto nonostante stia attraversando uno dei periodi più difficili della sua vita.
Da luglio 2025 l’ex calciatore ha reso pubblicamente noto di essere affetto da un tumore al colon, una patologia che ha richiesto interventi chirurgici e lunghi cicli di chemioterapia e che, a seguito di complicazioni, ha coinvolto anche le vertebre. Eppure Protti ha accompagnato all’altare la figlia Noemi, sorretto da lei e dal suo futuro marito.
A testimoniare il momento, una foto pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale.
La malattia non ferma Igor Protti: l’ex bomber del Bari accompagna la figlia all’altare
Lo zar ha voluto essere presente nel giorno del matrimonio della figlia Noemi
Camminare verso l’altare con la propria figlia nel giorno del suo matrimonio. Un momento che Igor Protti, ex bomber del Bari, ha vissuto nonostante stia attraversando uno dei periodi più difficili della sua vita.
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