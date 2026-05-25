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Qualità della vita, a Taranto il tasso di disoccupazione giovanile più alto in Italia

La classifica: in coda anche le province di Foggia e la Bat

Pubblicato da: redazione | Lun, 25 Maggio 2026 - 14:05
taranto comune
  • 33 sec

Tre province pugliesi sono agli ultimi posti in Italia come livello di benessere dei giovani (15-35 anni). Il dato emerge nell’indagine relativa sesta edizione della Qualità della vita dei bambini, dei giovani e degli anziani del Sole 24 Ore, che misura il benessere generazionale nelle province italiane.

Taranto ultima in Italia al 107esimo posto, Bat 105 e la provincia di Foggia al 103. Taranto, inoltre, registra il tasso più elevato di disoccupazione giovanile del Paese (44%). Sono 20 gli indicatori valutati in questa graduatoria relativa alla fascia d’età 15-35 anni, tra cui disoccupazione, percezioni di insicurezza, livello di istruzione basso e numero di laureati.

Nella graduatoria per i bambini 0-14 anni, la provincia che ha risultati migliori è Lecce, al 26esimo posto in Italia. Anche in questo caso sono 20 gli indicatori, tra cui, spesa sociale per famiglia e minori, delitti denunciati a danni di minori e tasso di fecondità. Trend positivo per le province pugliesi nella graduatoria per la qualità della vita degli anni anziani (over 65). Bari (14esimo) e Bat (16esimo) sono nelle prime 20 in Italia. Tra gli indicatori presi in esame: assistenza domiciliare, consumo di farmaci per malattie cronache e partecipazione civile

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