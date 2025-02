A scuola con 14 bombe carta, a giudizio 15enne nel Leccese

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Lecce ha disposto il giudizio immediato per il 15enne arrestato lo scorso 8 novembre con l’accusa di trasporto e detenzione di materiale esplosivo. La richiesta, avanzata dal procuratore Simona Filoni, riguarda il caso del giovane che aveva portato a scuola 14 bombe carta di potenzialità devastante e letale, nascoste nello zaino e destinate alla vendita per la notte di Halloween.

Il processo si aprirà il 9 maggio. Il ragazzo, inizialmente detenuto in una comunità penale per minori, si trova ora agli arresti domiciliari. Nel frattempo, la posizione di altri quattro minori, anch’essi indagati per detenzione illegale di armi e materiale esplosivo, è stata stralciata. Si attende inoltre il deposito della perizia del consulente informatico nominato dalla Procura per analizzare il contenuto dei telefoni sequestrati nell’ambito dell’inchiesta.

Foto repertorio