MARTEDì, 12 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,280 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,280 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Andria, bimbo di 11 anni azzannato da un cane: “Il proprietario ha lanciato 20 euro ed è andato via”

Il piccolo è stato accompagnato dalla madre al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo”, è caccia al responsabile

Pubblicato da: redazione | Mar, 12 Maggio 2026 - 09:04
bonomo
  • 48 sec

Un bambino di 11 anni è stato aggredito da un cane nel tardo pomeriggio di ieri ad Andria, mentre stava tornando a casa insieme al fratellino. L’episodio sarebbe avvenuto nei pressi della chiesa di Santa Maria Addolorata delle Croci. Secondo quanto riferito dalla legale della famiglia, l’avvocata Laura Di Pilato, il cane, di taglia media, sarebbe sbucato dal finestrino di un’auto in sosta mordendo il minore a una gamba.

“Il bambino era in strada con il fratellino quando da un’auto in sosta davanti alla chiesa di Santa Maria Addolorata delle Croci, un cane di taglia media è sbucato dal finestrino e lo ha azzannato a una gamba”, racconta la legale. Dopo l’aggressione, sempre secondo quanto denunciato dalla famiglia, il proprietario dell’animale non si sarebbe fermato a prestare soccorso. “Il padrone dell’animale non solo non è intervenuto per prestare soccorso ma ha lanciato verso il bambino una banconota da venti euro, per poi andare via”, aggiunge l’avvocata.

Il bambino è stato accompagnato dalla madre al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo” di Andria per le cure del caso. La famiglia ora chiede che vengano visionate eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per identificare il proprietario del cane. Questa mattina, prosegue ancora la legale “sporgeremo denuncia confidando nel lavoro delle forze dell’ordine”, conclude.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, l’eterna promessa del Parco del...

Un disastro sconfortante, un’attesa infinita che dura da dodici anni e...
- 12 Maggio 2026
Dalla città

Bari guarda alla Slovacchia, al via...

Bari rafforza i rapporti istituzionali con la Slovacchia nel nome di...
- 12 Maggio 2026
Cronaca

Tragedia nel Foggiano, scoppia incendio in...

Tragedia all’alba nelle campagne di Poggio Imperiale, nel Foggiano, dove un...
- 12 Maggio 2026
Primo Piano , Segnalato da voi

Bari e i cantieri infiniti: “Lavori...

La città sta cambiando volto, in diverse zone sono attivi infatti...
- 12 Maggio 2026