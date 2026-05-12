Andria, bimbo di 11 anni azzannato da un cane: “Il proprietario ha lanciato 20 euro ed è andato via”

Un bambino di 11 anni è stato aggredito da un cane nel tardo pomeriggio di ieri ad Andria, mentre stava tornando a casa insieme al fratellino. L’episodio sarebbe avvenuto nei pressi della chiesa di Santa Maria Addolorata delle Croci. Secondo quanto riferito dalla legale della famiglia, l’avvocata Laura Di Pilato, il cane, di taglia media, sarebbe sbucato dal finestrino di un’auto in sosta mordendo il minore a una gamba.

“Il bambino era in strada con il fratellino quando da un’auto in sosta davanti alla chiesa di Santa Maria Addolorata delle Croci, un cane di taglia media è sbucato dal finestrino e lo ha azzannato a una gamba”, racconta la legale. Dopo l’aggressione, sempre secondo quanto denunciato dalla famiglia, il proprietario dell’animale non si sarebbe fermato a prestare soccorso. “Il padrone dell’animale non solo non è intervenuto per prestare soccorso ma ha lanciato verso il bambino una banconota da venti euro, per poi andare via”, aggiunge l’avvocata.

Il bambino è stato accompagnato dalla madre al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo” di Andria per le cure del caso. La famiglia ora chiede che vengano visionate eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per identificare il proprietario del cane. Questa mattina, prosegue ancora la legale “sporgeremo denuncia confidando nel lavoro delle forze dell’ordine”, conclude.

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