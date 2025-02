Bari, potatura degli alberi in corso: “Così una città più verde”

Sono in corso le potature agli alberi ad alto fusto in diverse zone della città. “Una richiesta – spiega il consigliere comunale, Lorenzo Leonetti – che mi è arrivata da molti di voi e che finalmente stiamo realizzando. Questa è una manutenzione ordinaria che il settore giardini del Comune di Bari esegue periodicamente per garantire la sicurezza e la bellezza del nostro verde pubblico. I lavori stanno interessando diverse aree come Piazza Diaz, Largo Giordano Bruno, corso Mazzini alcune alberature nel Parco 2 Giugno, gli alberi intorno allo stadio San Nicola e sono appena stati ultimati anche in corso Vittorio Veneto a Palese. Un altro passo verso una città sempre più verde, curata e accogliente, perché la politica è anche fatta di piccole attenzioni che ascoltano e rispondono alle necessità quotidiane dei cittadini”.