Lutto nel mondo universitario, addio al prof Vito Nicola Savino

E’ morto ieri, all’età di 75 anni, il professore Vito Nicola Savino, ex preside di Agraria dell’Università di Bari. “Esprimo il mio personale cordoglio – ha detto l’assessore regionale Donato Pentassuglia – e di tutto il mondo agricolo che ho l’onore di rappresentare come assessore regionale all’Agricoltura per la scomparsa del professor Vito Nicola Savino. Già preside della Facoltà di Agraria dell’Università di Bari, nonché presidente della Fondazione ITS Academy AgriPuglia e del CRSFA Basile Caramia di Locorotondo, per intere generazioni di agronomi ha rappresentato un punto di riferimento per la sua capacità di raccontare il valore della ricerca in agricoltura. Nel suo lavoro non ha mai mancato di dare un contributo fattivo ai processi di innovazione colturale, senza mai dimenticare l’importanza della salvaguardia del germoplasma e delle cultivar autoctone dei nostri territori, con uno sguardo sempre attento alla formazione delle giovani generazioni di tecnici nel settore agroalimentare. Per la sua esperienza nel campo della patologia vegetale e per le sue capacità, era parte attiva del comitato tecnico scientifico che a titolo gratuito e con grande senso di responsabilità ha lavorato in questi anni per le attività di contrasto alla Xylella, a sostegno dell’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia. Ci lascia un grande professionista del mondo agricolo, non solo pugliese, che ha dato un contributo sostanziale alla tutela della biodiversità pugliese, con progetti e idee che sarà importante continuare a far vivere”.