Grotte di Castellana, da domani rifugio perfetto per gli innamorati

Dopo il successo dello scorso anno, torna nelle Grotte di Castellana, da domani mercoledì 12 a domenica 16 febbraio l’evento “Innamorati in Grotta”, cinque giorni dedicati all’amore, riservati a quanti vogliano suggellare il loro rapporto con un rito unico e inimitabile. Una esperienza che nel 2024 ha portato a Castellana Grotte innamorati da tutta Italia, pronti a giurarsi amore eterno così come eterno è il luogo in cui lo hanno dichiarato. Sarà infatti per la suggestione dei luoghi, o per l’atmosfera intima e per le parole usate ma “Innamorati in Grotta” è una delle esperienze più

richieste tra quelle offerte dalla società Grotte di Castellana srl.

Le coppie che vi parteciperanno, percorreranno un breve tratto rischiarando gli ambienti con una torcia e giungeranno nella Caverna della Fonte, una coppia per volta, così da vivere in privato il loro personalissimo rito d’amore. Lì infatti, si svolgerà la lettura delle promesse che sarà seguita dalla consegna della pergamena “Innamorati in Grotta” e di un sigillo d’amore di calcite. Le frasi scritte per l’occasione, le parole importanti per ognuno e ognuna, le promesse valide per quel giorno o per la vita intera saranno appuntate poi, sul Registro degli Innamorati. L’evento terminerà nella caverna della Grave per un brindisi finale e la messa in scena immersiva di un estratto di “Romeo e Giulietta”.

Sarà anche possibile scattare una foto in grotta per immortalare il momento o riprendersi in un selfie con gli orsetti che in biglietteria accoglieranno i partecipanti. Innamorati in Grotta si terrà il 12, 13 e 15 febbraio alle 21.00, il 14 febbraio alle 19.00 e alle 21.00, il 16 febbraio alle 18.30. Le coppie che avranno acquistato la love experience, potranno assistere allo spettacolo Hell in the Cave del 16 febbraio, alle ore 20.00, pagando un solo biglietto la sera stessa dello spettacolo, previa

prenotazione telefonica.

<<Non soltanto San Valentino, ma cinque lunghi giorni dedicati all’amore perchè le richieste sono state talmente tante da spingerci ad aumentare il numero delle discese – ha dichiarato Serafino Ostuni, presidente della società Grotte di Castellana srl – Abbiamo limitato il numero giornaliero delle coppie per permettere loro di vivere l’esperienza al meglio, nella giusta atmosfera e con la giusta intimità. La formula di “Innamorati in Grotta” ci ricorda che l’amore può essere duraturo e forte come le stalattiti e le stalagmiti delle nostre caverne, e ci permette di continuare a sognare una vita condivisa e ricca di passione>>.