Bari, tutto pronto per “Esteticamente in Fiera”

Tutto è pronto per l’edizione 2025 di “Esteticamente in Fiera”, finanziata nell’ambito dell’Avviso Pubblico Poc Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8, in collaborazione con Aret – Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, che si svolgerà nella Fiera del Levante di Bari, che di fatto ospiterà l’esposizione dei principali brand e l’incontro dei più importanti stakholders del settore wellness/benessere ed estetica.

La più prestigiosa kermesse di settore, apprezzata per qualità del programma offerto e aziende espositrici, si attesta, ormai alla nona edizione, come un punto di riferimento per il Sud Italia nel panorama degli eventi di settore wellness, beauty, hair e medicalestetica (macchinari e medicina estetica). La Fiera propone ai visitatori un percorso tra gli stand delle aziende più rinomate sul territorio nazionale, nei settori dell’estetica, della salute e del benessere e le tendenze 2025 e si rivolge sia agli operatori del settore, sia ai curiosi, offrendo un’ampia gamma di prodotti leader e servizi innovativi sul mercato.

Nell’edizione precedente, l’evento ha rappresentato oltre 500 marchi, a testimonianza della crescente rilevanza e prestigio della manifestazione. L’afflusso di visitatori è stato altrettanto significativo, con circa 30.000 ingressi registrati. La IX edizione si svolgerà alla Fiera del Levante di Bari, confermando il successo dell’iniziativa e l’efficacia della sua proposta soprattutto in considerazione del fatto che per il 2025 è stato già superato il 65% degli espositori e si attendono oltre 50 mila presenze.

Un’esclusiva parentesi di approfondimento che prevede la presenza e la partecipazione di grandi esperti e professionisti di settore, è rappresentata dai talk medici scientifici inseriti nel format di Esteticamente in Fiera. Importante ed imperdibile quello programmato per l’edizione 2025 che si svolge in Fiera del Levante dal 14 al 17 febbraio prossimi. La tavola rotonda prevederà la partecipazione del chirurgo plastico estetico professor Pietro Lorenzetti, del medico nutrizionista dottor Nicola Sorrentino, del presidente dell’azienda “framesi” Fabio Franchina, giornalista Mediaset dottor Lucian Onder, referente Aramedica dottor Vito Cazzato, referente Atrex ingegner Federico Torre, personal trainer Napoli Calcio Tiberio Ancora. Moderatrice del talk la giornalista Mediaset Susanna Galeazzi.

La IX edizione di Esteticamente in Fiera sarà presentata alla stampa. L’incontro con i media è fissato per mercoledì 12 febbraio alle ore 11 presso la sala delle conferenze stampa della Fiera del Levante a Bari. Sono previsti gli interventi di Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli della “Platinum Eventi e Comunicazione Srls” e organizzatori di “Esteticamente in Fiera”, Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, Gianfranco Lopane assessore regionale al turismo, e poi ancora dell’ assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, del presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, del direttore generale dell’agenzia regionale del turismo Puglia-Promozione Luca Scandale, di Marcello Martirigiano fondatore di “Aramedica”, del sales manager di “Framesi” Michele Cutro, del presidente di “Energeticamente” Manuele Zecca e del presidente di “Atrex” Federico Torre.