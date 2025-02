In Puglia mastectomia robotica: siamo i primi del sud Italia

E’ stata eseguita in Puglia la prima mastectomia robotica del sud Italia. Il delicato intervento è stato eseguito da Antonella Girardi e Giuseppe Memeo nell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. “La chirurgia mammaria negli ultimi anni – spiegano Girardi e Memeo – è cambiata diventando sempre meno invasiva pur prevedendo interventi chirurgici per rimuovere non un tumore ma il rischio dello stesso. Parliamo delle donne portatrici di mutazioni patogenetiche di mutazioni di geni coinvolti nell’insorgenza di tumore mammario es BRCA 1 e 2, che spesso hanno forte familiarità e talvolta sviluppano molteplici malattie oncologiche anche in giovanissima età”.

Il prezioso contributo a interventi come questo è fornito dal robot Da Vinci. “Proprio grazie a questo ausilio – aggiungono i due chirurghi – è possibile eseguire un intervento di mastectomia bilaterale e ricostruzione plastica con protesi bilaterale con tecnica robotica, quindi con incisioni molto piccole in sede ascellare (quindi non sulla mammella), migliorando l’esito estetico dell’intervento. Sembra una cosa da poco ma non lo è: una donna giovane mutilata non deve solo accettare questa spada di Damocle ‘l’alto rischio di avere un tumore mammario’ ma anche di esser sana pagando il prezzo di perdere la forma del proprio corpo e dover vivere la giovinezza con questo cambiamento. Grazie alle tecniche mininvasive riusciamo a minimizzare i segni delle cicatrici, quindi, e nasconderli in zone poco visibili, ricostruire la mammella sia con protesi in sede prepettorale che retromuscolare sempre con l’ausilio del robot dando a queste pazienti migliore qualità di vita e benessere psicosociale”.