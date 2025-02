Victoria’s Secret apre a Bari: ed è subito febbre da intimo sexy

E’ andato tutto secondo i piani. Victoria’s Secret ha aperto le porte al pubblico ed è salita immediatamente la febbre da intimo sexy. Il brand di lingerie ha fatto solo da qualche ora il suo ingresso in via Sparano e c’è stata subito la corsa agli acquisti. Donne di tutte le età, ma anche uomini a scegliere il regalo per San valentino. E non solo.

Ieri in serata tra set fotografici, un dj set con una grande festa privata ha inaugurato Victoria’s Secret, lo store dove si potrà acquistare la lingerie più sexy al mondo. Tra tanto rosa ma soprattutto tra tanti fiocchi e pizzi, tra pavimenti in marmo e lampadari di cristallo, è stato ‘festeggiato’ il nuovo store di 430 metri quadri su due piani nel cuore di Bari per il quale sono stati assunti oltre 10 dipendenti, “destinati ad aumentare”, assicura il management. Un esclusivo pre-opening al quale hanno partecipato, oltre a numerose influencer, anche Matteo Morandi, ceo di Percassi. “Bari per noi rappresenta una città importante in Italia – racconta – Siamo contentissimi di essere riusciti a trovare una posizione di prestigio per il nostro brand come via Sparano, tra le via più belle d’Italia, e speriamo di aver fatto qualcosa di speciale per tutte le donne baresi e pugliesi”. Si tratta del primo negozio in Puglia, ma – chiarisce Morandi, “monitoriamo anche Brindisi e Lecce. Auspichiamo che questa sia il primo di una lunga serie di aperture in Puglia”.

E da giorni che lo store, che aprirà al pubblico oggi alle 10, incuriosisce i baresi. E’ impossibile non notarlo. L’inaugurazione, che anticipa di solo qualche giorno la festa di san Valentino, era annunciata da tempo. Vedere il “negozio in azione”, però, è decisamente diverso. Il punto vendita in costruzione di Victoria’s Secret, in partnership con Percassi, ha decisamente attirato l’attenzione dei baresi. Tra notizie e indiscrezioni si parla della sua imminente apertura già da tempo.

Si tratta di un corner shop che avrà una una marcia in più rispetto agli altri già presenti nelle altre città italiane: sarà infatti un ‘full assortment store’ quindi si venderanno non solo prodotti beauty e pochissima lingerie (come nella maggior parte dei negozi Victoria’s Secret in Italia). A Bari si cambia con un assortimento completo di tutti i pezzi più iconici del brand, dall’intimo ai pigiami a una parte dedicata ai profumi. Si è occupato dell’apertura a Bari il gruppo Percassi, licenziatario italiano di Victoria’s Secret, che segue lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di importanti marchi retail come Armani Exchange, Bath&Body Works, Gucci, Lego, Nike, Victoria’s Secret, e in ambito food e ristorazione Starbucks.