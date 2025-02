Questa mattina, forti piogge e grandinate hanno interessato diversi comuni del Capo di Leuca, in provincia di Lecce. Il fenomeno ha colpito in particolare Gagliano del Capo, dove, nel giro di pochi minuti, le strade del borgo salentino si sono coperte di grandine. In alcune zone, l’accumulo ha raggiunto i 15 centimetri, creando disagi sia alla circolazione stradale che ai pedoni. Numerosi gli interventi della protezione civile per gestire l’emergenza.

Foto Facebook Meteo Puhlia e dintorni