Al via il risanamento della rete idrica a Casamassima

Sono stati avviati da Acquedotto Pugliese i lavori di potenziamento e risanamento della rete idrica di Casamassima, con interventi su 12 km di condotte cittadine: l’obiettivo è migliorare l’efficienza del servizio e tutelare una risorsa fondamentale come l’acqua.

Gli interventi prevedono, grazie a un investimento di 6 milioni di euro, il risanamento delle tubazioni e l’installazione di sistemi avanzati per la misurazione, il controllo e la regolazione della portata e della pressione dell’acqua. Parametri che saranno monitorabili sia localmente che da remoto, garantendo una distribuzione uniforme e la riduzione delle perdite, con un significativo risparmio di risorsa idrica.

“L’intervento – spiega l’ing. Giovanni Netti, direttore dei lavori per Aqp – rientra in un più ampio piano di potenziamento e risanamento delle reti, del valore complessivo di 86 milioni di euro, che interessa, oltre Casamassima, 14 comuni della provincia di Bari: Locorotondo, Triggiano, Noci, Noicattaro, Putignano, Capurso, Alberobello, Cellamare, Mola di Bari, Adelfia, Conversano, Turi, Polignano a Mare e Rutigliano. I lavori, che saranno realizzati impattando il meno possibile sulle attività dei cittadini, prevedono, tra l’altro, la suddivisione della rete in distretti, per controllare meglio eventuali dispersioni e migliorare il servizio reso ai cittadini”.

“Questi lavori – commenta il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti – rappresentano un passo fondamentale per il nostro comune. Un’azione strategica che guarda al futuro e alla sostenibilità del servizio idrico. Grazie a queste opere potremo migliorare l’efficienza della rete idrica e ridurre gli sprechi, con benefici concreti per i cittadini e per l’ambiente. Sarà di fondamentale importanza, ovviamente, ridurre i disagi per la popolazione in ragione dei lavori da effettuare e, soprattutto, garantire il ripristino a regola d’arte del manto stradale”.