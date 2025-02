Bianchetti ‘salva’ il Bari nel finale: 1-1 al ‘San Nicola’

Dopo un primo tempo di marca grigiorossa, il Bari ha iniziato la ripresa in modo più propositivo, anche grazie ai cambi effettuati da mister Longo nell’intervallo. Tuttavia, l’ennesimo errore di Radunovic in disimpegno con i piedi, ha permesso alla squadra di Stroppa di trovare il gol del vantaggio con Valoti, autore di un bellissimo gesto atletico. Quando la gara sembrava ormai indirizzata, ci ha pensato Dorval, con un guizzo in pieno recupero, a provocare la sfortunata autorete di Bianchetti.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida alla Cremonese, il tecnico del Bari Moreno Longo recupera Maita e Benali dopo il turno di squalifica, ma non può ancora contare su Novakovich, Oliveri e Simic. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: in difesa Obaretin è preferito a Pucino, mentre Bellomo e Pereiro giocano alle spalle dell’unica punta Lasagna.

Nella Cremonese, il tecnico Giovanni Stroppa recupera Ceccherini, ma deve rinunciare a Folino, Saro e Gelli. L’allenatore nativo di Mulazzano schiera i suoi con il modulo 3-5-2: c’è l’ex biancorosso Nasti in coppia con Vazquez.

PRIMO TEMPO: La prima chance del match è della Cremonese al minuto 9 con Bianchetti che entra in area e serve Vandeputte, ma l’ex Catanzaro viene anticipato dai difensori biancorossi. Ancora protagonista Vandeputte al minuto 13 con un cross per Collocolo che colpisce alto di testa. Al minuto 19 Maita perde una palla velenosa a centrocampo innescando una pericolosa ripartenza grigiorossa che porta al gol di Nasti, ma l’ex attaccante del Bari era in fuorigioco. La squadra di Stroppa preme con i biancorossi incapaci di reagire. Vazquez va vicino al gol al minuto 21 con un colpo di testa che termina di poco a lato su corner battuto da Vandeputte. Longo deve rinunciare a Vicari per infortunio al minuto 28, al suo posto Pucino. Ancora Cremonese al tiro al minuto 30 con Ravanelli che calcia alto a pochi passi da Radunovic. Grande intervento del portiere serbo al minuto 36 su tiro di Nasti. Il Bari si fa finalmente vedere dalle parti di Fulignati al minuto 39 con Bellomo che si libera e calcia alto. Lasagna controlla male al limite dell’area vanificando una potenziale buona chance al minuto 44. In pieno recupero Bellomo prova al grande giocata con un tiro dai 35 metri, la conclusione finisce a lato. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un doppio cambio per i galletti: dentro Bonfanti e Lella, fuori Gaston Pereiro e Lasagna. Grande chance per il Bari al minuto 53 con Benali che calcia dal limite dell’area, ma Fulignati è miracoloso e sventa in corner. Incertezza difensiva tra Benali e Lella al minuto 67 con De Luca che tira tra le braccia di Radunovic. L’ennesimo errore di Radunovic in disimpegno, favorisce la ripartenza della Cremonese che va in rete con Valoti, autore di una bellissima e spettacolare girata volante: grigiorossi in vantaggio al minuto 69. Al minuto 75 entra l’ex Falletti al posto di Bellomo. Longo completa i 5 cambi al minuto 79 inserendo Favilli al posto di Maita. Fulignati esce male al minuto 90 regalando palla a Benali che calcia però fuori. Il Bari pareggia in pieno recupero grazie ad un’autorete di Bianchetti su incursione di Dorval. Non accade più nulla: Bari – Cremonese edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 1 – 1.

PAGELLE: Radunovic, altro errore in disimpegno. Bellomo predica nel deserto

Radunovic 5, Mantovani 6, Vicari 5,5 (28′ Pucino 5,5), Obaretin 6,5, Favasuli 5,5, Maita 5 (79′ Favilli 6,5), Benali 6, Dorval 6,5, Bellomo 6,5 (75′ Falletti 5), Pereiro 5,5 (45′ Lella 5,5), Lasagna 5 (45′ Bonfanti 5,5)

Longo 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 69′ Valoti 93′ Bianchetti aut.

Ammoniti: Vazquez, Bellomo, Azzi, Johnsen, Bonfanti, Antov

Tiri in porta: 1 – 4

Corner: 3 – 5

Possesso palla: 54% 46%

Spettatori: 12.197 (7.154 abbonati; 10 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Mantovani, Vicari (c), Obaretin, Favasuli, Maita, Benali, Dorval, Bellomo, Pereiro, Lasagna

Panchina: Pissardo, Marfella, Bonfanti, Tripaldelli, Maiello, Falletti, Maggiore, Pucino, Lella, Saco, Favilli

CREMONESE: Fulignati, Ravanelli, Pickel, Azzi, Bianchetti (c), Collocolo, Castagnetti, Vazquez, Antov, Vandeputte, Nasti

Panchina: Drago, Malovec, Barbieri, Valoti, De Luca, Johnsen, Ceccherini, Majer, Moretti, Bonazzoli, Zanimacchia

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Assistenti: Marco Ceccon della sezione di Lovere e Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto. Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola. VAR: Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Federico Dionisi (L’Aquila).

foto Ssc Bari