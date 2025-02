Decaro su Olivieri: “Quando si perdono elezioni si cercano attenuanti”

“Tutte le volte che mi sono candidato ho chiesto il consenso ai baresi sulla base del lavoro che ho fatto, e il consenso mi è arrivato sulla base del lavoro che ho fatto. Qualcuno quando perde le elezioni cerca delle attenuanti, mettendo in dubbio anche la libertà di espressione da parte dei baresi. Chiedete ai baresi i motivi per cui mi hanno votato, anche nelle ultime elezioni. Io non ho mai partecipato a nessun progetto politico. Io ho fatto un progetto con i miei concittadini, ho fatto delle proposte di programma e quello che dicevo era anche testimoniato dall’attività che avevo fatto negli anni precedenti”. Lo ha detto l’ex sindaco di Bari ed europarlamentare, Antonio Decaro, rispondendo a domande di giornalisti sulle dichiarazione rese in tribunale dell’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, in carcere da una anno e a processo per voto di scambio politico-mafioso nell’ambito dell’inchiesta ‘codice interno’. Olivieri ha parlato di un accordo politico per le elezioni comunali del 2019 per appoggiare un candidato sindaco del centrodestra più debole degli altri in modo da favorire l’elezione di Decaro.

“I clan mafiosi – ha aggiunto Decaro – li ho sempre incontrati nelle aule di tribunale: ho fatto 19 denunce , ho fatto arrestare molte persone, mi sono costituito 22 volte parte civile come Comune contro tutti i clan della città e vivo da nove anni sotto scorta per questo motivo. Non rimpiango le scelte che ho fatto. Un sindaco deve tenere la testa alta e la schiena dritta. Ho avuto paura? Si, però chi ha un ruolo istituzionale deve svolgere il proprio ruolo con impegno, con serietà e non si può fare prendere dalla paure”.

Riguardo poi ad una sua possibile candidatura come presidente della Regione, Decaro ha ancora una volta ribadito che “per ora faccio il presedente della commissione che in Europa si occupa di cose molte importanti. Quando arriverà il momento farò le mie valutazioni con i pugliesi come ho sempre fatto”.