I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Le dichiarazioni dell’ex consigliere Giacomo Olivieri su un presunto patto per indebolire il centrodestra nel 2019. La folla per l’apertura di Victoria’s Secret a Bari. L’arresto di padre e figlio in auto con armi e droga. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 9 febbraio. In auto con droga e armi, arrestati padre e figlio

Lunedì 10 febbraio. Attraversano a piedi la statale, investiti. Un 32 enne perde la vita

Martedì 11 febbraio. La protesta dei grossisti in attesa del Maab

Mercoledì 12 febbraio. Bufera sulle dichiarazioni rilasciate da Olivieri in merito ad un patto per indebolire il centrodestra

Giovedì 13 febbraio. Folla per l’apertura di Victoria’s secret

Venerdì 14 febbraio. Bagarre in Consiglio sul caso Olivieri

Sabato 15 febbraio. Scacco alla banda dei furti d’auto