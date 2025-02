Cucina, ricco di vitamine e antiossidante: in tavola il kiwi

Ricco di vitamine e antiossidante, oggi in tavola portiamo il kiwi. Si tratta, in particolare, di un frutto esotico dal sapore dolce-aspro e dalla consistenza succosa, perfetto per essere consumato da solo o utilizzato in svariate ricette. Oltre al suo gusto unico, il kiwi è un concentrato di benessere per l’organismo, grazie alla sua ricchezza di vitamine, minerali e fibre. Ma andiamo per gradi.

Il kiwi è una fonte eccellente di vitamina C, addirittura superiore rispetto agli agrumi, contribuendo a rafforzare il sistema immunitario. Contiene anche vitamina K, utile per la salute delle ossa, e vitamina E, un potente antiossidante. La presenza di fibre favorisce la digestione e il transito intestinale, mentre il potassio aiuta a regolare la pressione sanguigna. Inoltre, il kiwi è ricco di actinidina, un enzima che facilita la digestione delle proteine. Sebbene spesso sia utilizzato in preparazioni dolci, il kiwi può diventare un ottimo ingrediente per piatti salati, grazie alla sua freschezza e al perfetto equilibrio di gusti. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Insalata di gamberi, kiwi e avocado



Far cuocere i gamberi in acqua bollente salata, poi scolarli e lasciarli raffreddare. Tagliare il kiwi e l’avocado a cubetti e disporli in una ciotola. Aggiungere i gamberi raffreddati e condire il tutto con succo di lime, olio extravergine di oliva, sale, pepe e maionese. Infine, mescolare delicatamente e completare con foglie di menta fresca prima di servire.

Tartare di salmone e kiwi



Tagliare il salmone a cubetti piccoli e metterlo in una ciotola. Sbucciare il kiwi e tagliarlo a dadini, quindi unirlo al salmone. Aggiungere la salsa di soia, l’olio extravergine di oliva e lo zenzero grattugiato. Mescolare bene e lasciare riposare in frigorifero per 10 minuti. Servire la tartare con una spolverata di semi di sesamo ed erba cipollina tritata.