Bari, nuovi cestini deiezioni a Torre a Mare, San Giorgio e Sant’Anna

Montati 20 cassonetti per la raccolta delle deiezioni canine nei quartieri dove è partito ultimamente il porta a porta. Ad annunciarlo è Lorenzo Leonetti, consigliere e sindaco della notte. “Il metodo di raccolta porta a porta dei rifiuti nei quartieri di Torre a Mare, San Giorgio e Sant’Anna – dice – sta procedendo con successo. Grazie alla collaborazione di tutti, residenti e commercianti, il cambiamento è evidente e positivo.

Oggi gli addetti Amiu sono al lavoro per montare i nuovi cassonetti per la deiezione canina, un servizio che mi avete chiesto tempo fa e che ora finalmente è realtà. Vi chiedo di aiutarci a fare la differenza: passate parola. Insieme possiamo eliminare i disagi dei “ricordini” sui marciapiedi e rendere i nostri quartiere ancora più pulito e accogliente.

Ecco dove si trovano i nuovi cestini per i bisogni dei cani:

TORRE A MARE

Strada dello Schiamante

via Antonio Fenicia 3

Parcheggio in via Antonio Fenicia

via Antonio Fenicia 16

via dei Trulli 11

via dei Trulli (Fronte

6 piazzale)

viale Grotta della Regina 21

viale Grotta della Regina 50 Deiezioni

via Morelli e Silvati 3

via Morelli e Silvati 7

via Bari 33

Strada La Penna 11

SAN GIORGIO

Strada detta della Marina

36

Strada detta della Marina

60

Strada detta della Marina

86

-Strada detta della Marina

118

SANT’ANNA

via Germania

via Mimmo Conenna 2

via Fratelli Spizzico 1

via Luigi Colonna 17