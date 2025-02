Bari, online le graduatorie per l’assegnazione delle case popolari

La ripartizione Patrimonio rende noto che sono in pubblicazione le graduatorie generali provvisorie (elenco ammessi/non ammessi in formato privacy) redatte ad esito del bando 2024 per la formazione della nuova graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica.

Avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati potranno inoltrare opposizione presentando osservazioni, controdeduzioni e/o memorie scritte eventualmente corredate da documenti, alla Commissione provinciale per l’Edilizia residenziale pubblica, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria -vale a dire entro le ore 23.59 del 3 aprile 2025 – esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it o raccomandata a/r da inviare a Commissione provinciale per l’ERP c/o Rip. Patrimonio – Comune di Bari, via Archimede 41, Bari.

Per ulteriori informazioni e per richiedere chiarimenti sarà attivo il numero dedicato 080 5773276 con un operatore a disposizione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12, nonché la mail casepopolaribari@gmail.com.

Solo prima della pubblicazione della graduatoria definitiva le posizioni ex aequo (a parità di punteggio) saranno oggetto di sorteggio per determinare l’ordine di effettivo posizionamento in graduatoria.

“Sono complessivamente 2.085 le istanze pervenute in risposta al bando 2024 per l’assegnazione in locazione di alloggi di Erp – commenta l’assessore al ramo Nicola Grasso – 1.758 delle quali risultano ammesse. Rispetto alla graduatoria approvata nel 2019, che contava 1.181 beneficiari e che resterà in vigore fino alla pubblicazione della nuova graduatoria definitiva, l’elemento positivo è che in questo lasso di tempo siamo stati in grado di dare un alloggio a 635 nuclei familiari utilmente collocati in graduatoria. Il dato critico, com’è facile rilevare, è invece rappresentato dall’aumento della platea dei richiedenti per il bando 2024, a conferma della perdurante crisi socio-economica che incide fortemente anche sul diritto all’abitare. Per questo l’amministrazione comunale continuerà a lavorare per mettere in campo una serie di strumenti che garantiscano il diritto alla casa dei cittadini più fragili, un impegno che Bari condivide con la rete delle città che aderiscono all’Alleanza Municipalista per chiedere al governo il varo di un Piano casa nazionale”.