Mutui, a Bari l’importo medio più alto: 130mila euro

Gli ultimi anni sono stati delicati per il mercato dei mutui, ma a partire dalla seconda metà del 2024, grazie alla politica monetaria della BCE, i finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione sono tornati a crescere tanto che in Puglia – secondo l’osservatorio congiunto Facile.it e Mutui.it – rispetto ai dodici mesi precedenti sono cresciuti sia l’importo richiesto, arrivato a 117.737 euro (+5%) sia il numero delle domande di finanziamento (+3%). Notizie positive provengono anche dal mercato immobiliare: secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate nel terzo trimestre 2024 le compravendite di abitazioni in Puglia hanno registrato un incremento dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2023.

In Puglia cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 182.200 (+6%). In lievissimo incremento anche l’età degli aspiranti mutuatari (40 anni e mezzo), dato che va letto anche alla luce dell’incremento del peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 18% del 2023 al 29% del 2024, valore spinto in alto dal calo dei tassi applicati ai mutui.

L’andamento provinciale

Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Puglia nel 2024 emergono delle differenze a livello locale.

Bari è la provincia pugliese dove è stato rilevato l’importo medio più alto (130.110 euro), seguita Barletta-Andria-Trani (122.905 euro); sul gradino più basso del podio troviamo Lecce, con 108.341 euro. Chiudono la graduatoria regionale, a breve distanza tra di loro, le province di Brindisi, dove la cifra media richiesta lo scorso anno è stata pari a 107.188 euro, Taranto (107.078 euro) e Foggia (106.202 euro).

Prima casa

Limitando l’analisi alle sole richieste di mutui per l’acquisto della prima casa, in Puglia emerge che anche in questo caso aumentano sia l’importo medio richiesto, pari a 123.450 euro (+6%) sia il valore medio dell’immobile, che ha raggiunto i 168.964 euro (+6%). In crescita anche l’età media del richiedente (poco più di 37 anni e mezzo), mentre rimane stabile la durata del piano di ammortamento (quasi 26 anni).