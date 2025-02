Bari, parcheggi e zsr in vista dei lavori sul waterfront

Nuove aree parcheggio nella zona di San Cataldo già per l’estate, per sopperire ai posti auto che salteranno con i lavori del waterfront, il cui secondo lotto partirà in primavera. I residenti, riuniti in associazione, hanno incontrato l’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi per affrontare una serie di problematiche in vista dell’avvio del cantiere sul lungomare: i lavori si concluderanno nel 2026.

A cominciare proprio dai parcheggi mancanti. Sara aperto per l’estate il parcheggio area Fiera del Levante ingresso e uscita da Via Adriatico altezza Via Marconi (oltre 120 posti auto H24 con illuminazione e videosorveglianza) in ZSR per i residenti e a pagamento per gli altri. Per quanto riguarda il Brt, non attraverserà il quartiere ma sarà comunque prevista una fermata in prossimità del varco della Vittoria oltre al capolinea delle Piscine Comunali.

In accordo con l’assessore nei prossimi mesi si organizzerà un altro incontro per valutare la fattibilità di alcune proposte inerenti la viabilità e altre proposte per aumentare i parcheggi: non si escludono ZSR a fasce orarie o altre iniziative propositive.

I residenti hanno chiesto e ottenuto un potenziamento degli impianti di videosorveglianza in zona Faro e un’area per i cani.

