Cucina, ricche di vitamine e alleate del cuore: in tavola le fave

Verdi, fresche, profondamente legate alla tradizione contadina e alleate della salute. Oggi portiamo in tavola le fave, legumi antichi che da sempre rappresentano uno dei simboli della cucina mediterranea. Consumate crude, cotte o abbinate a formaggi e verdure, le fave non sono solo un ingrediente versatile, ma anche un alimento ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Ma andiamo per gradi.

Dal punto di vista nutrizionale le fave sono particolarmente ricche di proteine vegetali e fibre, caratteristiche che le rendono un alimento molto saziante e utile per il benessere intestinale. Le fibre, infatti, favoriscono la digestione e aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue, contribuendo anche alla salute cardiovascolare. Le fave contengono inoltre ferro, potassio, magnesio e fosforo, sali minerali importanti per il corretto funzionamento dell’organismo e per il mantenimento dell’energia fisica. Grazie alla presenza delle vitamine del gruppo B, aiutano il metabolismo energetico e sostengono il sistema nervoso. Non meno importante è il loro contenuto di antiossidanti naturali, utili per contrastare lo stress ossidativo e proteggere le cellule dall’invecchiamento.

Essendo povere di grassi e ricche di nutrienti, rappresentano anche un valido alleato nelle alimentazioni equilibrate. In cucina, poi, le fave possono essere protagoniste di piatti semplici ma ricchi di sapore, legati alla tradizione ma facilmente adattabili anche a preparazioni più moderne. Ecco due ricette per portarle in tavola.

Fave e pecorino

Tra gli abbinamenti più tradizionali della cucina italiana c’è sicuramente quello tra fave e pecorino. Per preparare questo piatto basterà sgranare le fave fresche ed eliminare, se necessario, la pellicina esterna. Disponetele in un piatto da portata insieme a scaglie o cubetti di pecorino stagionato. Condite con un filo di olio extravergine d’oliva e, a piacere, pepe nero fresco. Un piatto semplice ma ricco di gusto, perfetto come antipasto o aperitivo primaverile.

Pasta con fave e pancetta

Per questa ricetta iniziate facendo rosolare in una padella della cipolla tritata con un filo di olio extravergine d’oliva. Aggiungete della pancetta a cubetti e lasciate cuocere per qualche minuto. Unite poi le fave fresche già pulite e fate insaporire aggiungendo poca acqua o brodo vegetale. Nel frattempo cuocete la pasta in abbondante acqua salata. Una volta pronta, scolatela e trasferitela nella padella con il condimento, mescolando bene. Completate con pecorino grattugiato e pepe nero.