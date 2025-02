Regole severe per chi ignora il semaforo giallo

Il recente aggiornamento del Codice della Strada ha introdotto regole più severe per gli automobilisti, in particolare riguardo al semaforo giallo. Questa segnalazione, che indica l’imminente cambio di luce, è spesso fraintesa dai conducenti, portando a comportamenti rischiosi come l’accelerazione per superare l’incrocio. La legge, però, non fa sconti e le nuove disposizioni mirano a garantire una maggiore sicurezza stradale. Secondo l’articolo 41 del Codice della Strada, i veicoli sono tenuti a fermarsi quando il semaforo è giallo, a meno che non ci sia un rischio maggiore nel frenare. Questo significa che, se ci si trova troppo vicini alla linea di arresto, è consentito attraversare l’incrocio con cautela. Tuttavia, il comma 10 stabilisce chiaramente che superare la linea di arresto col giallo è vietato, e le sanzioni per chi non rispetta questa regola possono essere severe. Le multe possono arrivare fino a 167 euro, con un incremento a 222 euro se l’infrazione avviene durante le ore notturne.

Un aspetto importante da considerare è la durata del semaforo giallo, che varia a seconda della tipologia di strada. In ambito urbano, il giallo dura generalmente tra i 3 e i 4 secondi, mentre in contesti extraurbani può arrivare fino a 5-6 secondi. Questo intervallo è pensato per dare ai conducenti il tempo necessario per fermarsi in sicurezza, evitando frenate brusche che potrebbero causare incidenti. È fondamentale prestare attenzione a queste tempistiche e non farsi sorprendere dalla luce gialla, poiché la legge è chiara: ignorare il giallo può costare caro. In aggiunta alle sanzioni, le autorità stanno implementando tecnologie avanzate per monitorare il rispetto delle norme. Dispositivi come le telecamere T-Red sono in grado di registrare le infrazioni in tempo reale, confrontando il momento in cui un veicolo supera la linea di arresto con la fase del semaforo. Questo significa che anche se non ci sono agenti di polizia nelle vicinanze, i conducenti non possono sentirsi al sicuro nel trasgredire le regole. La presenza di questi sistemi di sorveglianza rappresenta un deterrente significativo per chi è tentato di ignorare le segnalazioni stradali.