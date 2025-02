Bari, Selectika riassorbe i 75 dipendenti ex Om

Sono stati firmati i contratti per le ultime assunzioni dei dipendenti di Selectika S.r.l., con decorrenza data odierna. Viene, così, rispettato l’accordo che segna il completamento del piano assunzionale delle 75 unità lavorative, attinte dal bacino ex OM, a tempo indeterminato e full-time, siglato a giugno scorso alla presenza dei referenti della Regione Puglia, le organizzazioni sindacali CGIL Bari, CISL Bari e UIL Bari, il Sindaco di Modugno Nicola Bonasia e il presidente del CdA della Selectika, Giuseppe Angelo Dalena.

“Noi abbiamo mantenuto l’impegno e lo abbiamo fortemente voluto tra difficoltà ed incertezze nel corso degli ultimi anni – dichiara Dalena – abbiamo avviato un investimento che stiamo portando avanti con la certezza di dare un grande contributo alla città Metropolitana di Bari ed all’intera Regione Puglia. Si aggiunge, così, un altro tassello per il raggiungimento di un obiettivo che ha coinvolto più soggetti. Ricordo ancora quando nel 2018, eravamo attorno ad un tavolo per confrontarci e per giungere, poi, a fine serata, alla firma del famoso Protocollo d’Intesa. Oggi tutti coloro che aspiravano a riprendersi la dignità di lavoratore, fanno parte del gruppo di lavoro di Selectika. Tant’è che abbiamo avviato già da mesi un programma specifico di formazione, fondamentale per sostenere la competitività aziendale al fine di puntare sempre più alla produttività e alla occupabilità di lungo termine. Il mio ringraziamento è rivolto a tutti, in particolare a Leo Caroli, che, come capo della task force regionale, ha fatto sì che questo sogno diventasse realtà per l’impresa e per i lavoratori; come anche le OO.SS., che quotidianamente hanno sostenuto e supportato il progetto. Tra qualche mese, l’impianto sarà messo a regime, ma oggi celebriamo la definitiva ricollocazione della forza lavoro che ritrova la tanto attesa stabilità. Tramontata ormai la garanzia dei flussi, ora ci attendono le sfide dei mercati, nella cui competitività il fattore predominante è la qualità del lavoro di selezione delle plastiche. Senza qualità sarà molto complesso competere”.

“Esprimiamo profonda soddisfazione per la nascita e l’avvio di una realtà produttiva come Selectika che riteniamo strategica nell’ambito della transizione ecologica del territorio pugliese – affermano in una dichiarazione congiunta i Segretari Saverio Fraccalvieri per Filctem-CGIL, Giuseppe Anaclerio per Femca-CISL e Filippo Lupelli per Uiltec-UIL. – Oggi è importante sottolineare la ricollocazione occupazionale di 75 ex dipendenti OM Carrelli, grazie all’impegno e allo sforzo notevole del Sindacato, delle Istituzioni e di Selectika che hanno fermamente voluto e ottenuto questo risultato. Rimaniamo fiduciosi che Selectika, che oggi effettua solo la selezione della plastica, possa ampliare a breve i suoi volumi produttivi e possa, in un prossimo futuro, implementare anche l’impianto del vetro originariamente previsto o anche altre nuove attività ambientali, che possano consentire la piena occupabilità di tutti i dipendenti ex OM Carrelli” – concludono.

“E’ stata fondamentale – continua Dalena – la collaborazione con i Segretari OO.SS. con i quali si è maturato e consolidato un sincero e costante scambio reciproco di informazioni, opinioni e suggerimenti, attraverso cui si è giunti alla definizione della terza e ultima fase del programma assunzionale previsto dagli accordi. Ringrazio il Direttore di stabilimento ing. Giuseppe D’Alessandro e la Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, la dott.ssa Lilly Giorgio, che hanno condotto con grande professionalità e dedizione questa difficile fase iniziale sino alla stabilizzazione dei 75 lavoratori ex OM”.

Tutte le unità lavorative, oggi inserite seguiranno un percorso dedicato alla formazione generale e specifica sulla Sicurezza sul Lavoro secondo quanto previsto dall’Art. 37 Dlgs 81/08. Le risorse verranno costantemente monitorate dai responsabili del settore, al fine di permettere lo sviluppo del potenziale di ciascuno di essi.