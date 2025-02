Compagnia di navigazione cerca personale: recruiting day a Bari

Il prossimo 20 febbraio, per Gnv, nota compagnia di navigazione, si terrà a Bari presso la fiera del levante un RECRUITING DAY dedicato alla selezione di candidati da inserire nell’organico aziendale. L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire percorsi di carriera e sostenere colloqui preselettivi con gli operatori Arpal Puglia alla presenza dei recruiter aziendali.

Dove: Sala 2 Padiglione 152 Regione Puglia

Fiera del Levante | Lungomare Starita, 4 – Bari

Quando: 20 febbraio 2025 | Orario: dalle 9:30 alle 16:00.

Per partecipare è necessario candidarsi sul portale LavoroxTe e portare con sé il giorno dell’evento il proprio curriculum vitae aggiornato e un documento di identità. L’iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per tutti coloro che sono in cerca di una nuova occupazione all’interno del settore della navigazione (costiera, cargo, e trasporto passeggeri).

Sono 25 i profili professionali ricercati per questa selezione.

Le offerte di lavoro proposte sono pubblicate sul portale regionale LavoroxTe Puglia e consultabili ai link riportati più in basso.

𝐏𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐲 è necessario candidarsi cliccando sui link, autenticandosi con 𝐒𝐏𝐈𝐃 o 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐝’𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚 e portare con sé, il giorno dell’evento, il proprio curriculum vitae aggiornato e documento di identità.

𝐏𝐑𝐎𝐅𝐈𝐋𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐈:

🔵 𝐂𝐀𝐑𝐏𝐄𝐍𝐓𝐈𝐄𝐑𝐄 𝐀 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐎 – Rif. Offerta 1989/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248890

🔵 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐍𝐀𝐈𝐎 – Rif. offerta 2068/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248970

🔵 𝐎𝐓𝐓𝐎𝐍𝐀𝐈𝐎 𝐀 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐎 – Rif. offerta 2069/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248971

🔵 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐓𝐓𝐎𝐑𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐀𝐂𝐂𝐇𝐈𝐍𝐀 – Rif. offerta 1965/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248866

🔵 𝐄𝐋𝐄𝐓𝐓𝐑𝐈𝐂𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐈 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐎 – Rif. offerta 1968/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248869

🔵 𝐅𝐑𝐈𝐆𝐎𝐑𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐈 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐎 – Rif. offerta 1976/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248877

🔵 𝐆𝐈𝐎𝐕𝐀𝐍𝐎𝐓𝐓𝐎 𝐄𝐋𝐄𝐓𝐓𝐑𝐈𝐂𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐈 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐎 – Rif. offerta 1980/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248881

🔵 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐀𝐂𝐂𝐇𝐈𝐍𝐀 – Rif offerta 2004/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248906

🔵 𝟏° 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐀𝐂𝐂𝐇𝐈𝐍𝐀 – Rif. offerta 1996/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248897

🔵 𝐂𝐀𝐏𝐎 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐈𝐎 – Rif. offerta 2007/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248916

🔵 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐀𝐂𝐂𝐇𝐈𝐍𝐀 – Rif. offerta 2014/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248916

🔵 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐈𝐎 𝐌𝐄𝐂𝐂𝐀𝐍𝐈𝐂𝐎 – Rif. offerta 2027/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248929

🔵 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐈𝐎 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑𝐈𝐒𝐓𝐀 – Rif. offerta 2030/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248932

🔵 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐄𝐑𝐄 – Rif. offerta 2039/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248941

🔵 𝐏𝐈𝐂𝐂𝐎𝐋𝐎 𝐃𝐈 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀 – Rif. offerta 2046/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248948

🔵 𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍𝐓 (𝐂𝐀𝐒𝐒𝐈𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐈 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐎) – Rif. offerta 2063/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248965

🔵 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎 (𝐀𝐋𝐁𝐀𝐍𝐄𝐒𝐄) – Rif. offerta 2066/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248968

🔵 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎 (𝐌𝐀𝐃𝐑𝐄𝐋𝐈𝐍𝐆𝐔𝐀 𝐀𝐑𝐀𝐁𝐀) – Rif. offerta 2072/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248974

🔵 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎 – Rif. offerta 2073/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248975

🔵 𝐂𝐀𝐌𝐁𝐔𝐒𝐈𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐈 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐎 – Rif. offerta 2048/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248950

🔵 𝐂𝐔𝐎𝐂𝐎 𝐃𝐈 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐎 – Rif. offerta 2058/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248960

🔵 𝐌𝐀𝐆𝐀𝐙𝐙𝐈𝐍𝐈𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐈 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐎 – Rif. offerta 1975/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248876

🔵 𝐏𝐈𝐂𝐂𝐎𝐋𝐎 𝐃𝐈 𝐂𝐔𝐂𝐈𝐍𝐀 – Rif. offerta 2053/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248955

🔵 𝐏𝐈𝐙𝐙𝐀𝐈𝐎𝐋𝐎 𝐃𝐈 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐎 – Rif. offerta 1978/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248879

🔵 𝐑𝐄𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐈𝐓 – Rif. offerta 2042/2025

👉 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/248944

I colloqui preselettivi con gli operatori Arpal Puglia sono aperti a tutti gli interessati e avverranno alla presenza dei referenti delle risorse umane dell’azienda.