Bari, auto depredate fuori dalle scuole: “Continui furti”

Ennesimo furto in via Martin Luther King a Poggiofranco ai danni dei genitori che lasciano i propri figli a scuola. Pare che i ladri prendano di mira le vetture lasciate per qualche minuto incustodite per depredarle di tutto quello che c’è all’interno. Un sistema che – secondo il racconto di alcuni genitori – sarebbe collaudato al punto tale da utilizzare dei dispositivi per non fare azionare le chiusure con i telecomandi. I genitori si allontanano, chiudendo la loro auto, e al ritorno la ritrovano depredata, senza alcun segno di scasso. Probabilmente ad agire sono più malviventi, che seguono i movimenti delle mamme e dei papà, per sapere quando intervenire.

Sono state presentate anche delle denunce ma i genitori chiedono dei controlli fuori dalla scuola, almeno da parte della polizia locale, come accade in altri istituti della città. Ci sono genitori che sono stati derubati già tre volte in poche settimane.