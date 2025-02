Carceri, Puglia regione più sovraffolata d’Italia: “Gravi carenze”

La Puglia si conferma la regione con il più alto tasso di sovraffollamento carcerario, con un indice che supera il 160%, ben al di sopra della media nazionale del 125%. A sottolinearlo è Donato Capece, segretario generale del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), nel corso di una visita al carcere di Foggia. L’incontro è stato organizzato per esprimere solidarietà agli agenti aggrediti lo scorso 13 febbraio da alcuni detenuti, dopo che un drone utilizzato per introdurre droga e telefoni cellulari all’interno dell’istituto è stato intercettato. “Nonostante la grave carenza di organico e il problema del sovraffollamento – ha dichiarato Capece – il personale di polizia penitenziaria continua a garantire il proprio impegno. Tuttavia, è indispensabile che l’amministrazione penitenziaria adotti misure urgenti, in particolare per potenziare l’organico e migliorare le condizioni di lavoro degli agenti”.

