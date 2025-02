Si finge carabiniere e truffa anziana, un arresto nel Leccese

Un uomo di 56 anni, disoccupato e originario della Campania, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri con l’accusa di truffa ai danni di un’anziana di 79 anni a Salice Salentino (Lecce). Spacciandosi per un maresciallo dei Carabinieri, l’uomo aveva telefonato alla vittima, raccontandole che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale. Poco dopo, si è presentato alla sua abitazione e, sfruttando lo shock e la paura della donna, l’ha convinta a consegnargli 4.000 euro in contanti.

Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, bloccando il truffatore mentre tentava di allontanarsi in fretta con il denaro appena estorto. Nel corso della perquisizione effettuata nel B&B di Lecce dove alloggiava, i militari hanno rinvenuto 2.100 euro in contanti e diversi monili in oro, risultati essere il bottino di altre due truffe ai danni di anziane, messe a segno nei giorni precedenti. L’uomo è stato arrestato e dovrà ora rispondere delle sue azioni di fronte alla giustizia.

Foto repertorio