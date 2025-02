A Bari il Poliba in mostra, con i vestiti della sostenibilità

Il Poliba va di moda non è solo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Politecnico di Bari, in collaborazione con Meit srl (società ESCo, specializzata in gestione del patrimonio immobiliare, servizi energetici e di ingegneria), sulla moda sostenibile e le alternative virtuose che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti.

E’ anche il filo conduttore dell’edizione 2025 di M’Illumino di Meno, l’iniziativa di Caterpillar – Rai Radio2 che per tutta la settimana ha promosso e invitato cittadini, privati, pubbliche amministrazioni ad un gesto consapevole, riconducibile al risparmio energetico. Dopo aver abbassato le luci del rettorato e dell’amministrazione centrale lo scorso 18 febbraio, parallelamente, l’atrio Cherubini del Campus universitario ha ospitato per l’intera settimana (17-21febbraio) in un atelier a cielo aperto, la mostra “Vestiti di sostenibilità”. Sei abiti di scena realizzati per diversi spettacoli teatrali, hanno raccontato attraverso l’arte l’attento lavoro di recupero creativo e upcycling (a cura della costumista Micaela Colella e della Compagnia teatrale Animalenta).

Nell’atrio anche laboratori creativi di moda e recupero (a cura della Cooperativa Iris) in cui sono state realizzate shopper e portachiavi da vecchie t-shirt e stoffe recuperate; uno swap party (a cura di Amarì Ets) che ha permesso di scambiare capi inutilizzati con altri di seconda mano (gli abiti non scambiati saranno donati ad un’associazione di volontariato); una masterclass di cucito en plein air con una sarta esperta che ha spiegato le basi di un rammendo veloce con ago e filo all’insegna del recupero. A conclusione di M’illumino di meno, edizione 2025, ieri mattina nel campus sono intervenuti: Antonio De Caro, eurodeputato. E’ importante – ha detto – produrre energia pulita ma anche risparmiare energia con opportuni stili di vita. Questa sarà la legislatura che darà attuazione ad interventi per migliorare l’ambiente e contrastare i cambiamenti climatici. Tra questi temi figura il risparmio energetico oggetto di questa bella iniziativa del Politecnico.

Con l’ANCI ho voluto favorire la partecipazione a M’Illumino di meno di ben 8000 comuni. In questa direzione mi farò promotore per istituire una Giornata Europea per l’efficienza energetica e i corretti stili di vita. Per parte Politecnico e del Rettore, Francesco Cupertino, fuori sede, è intervenuto il prof. Fabio Fatiguso, delegato, che ha sottolineato: “l’impegno del Poliba è importante nel settore dell’economia circolare. Già da tempo è impegnato nel sostenere, attraverso la ricerca, anche con progetti europei (NEST, MICS, altri), iniziative per favorire nuovi percorsi virtuosi per l’ambiente, l’energia. La moda è un importante strumento per introdurre nuove

strategie capaci di coinvolgere il pubblico, le aziende.”

L’avv. Donato Dell’Anna – Presidente Meit srl ha infine detto: “Siamo orgogliosi di essere stati anche quest’anno al fianco del Politecnico di Bari per M’illumino di Meno. Questa iniziativa rappresenta una opportunità concreta di sensibilizzazione della comunità su tematiche di grande attualità come la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico. Il nostro obiettivo è promuovere più consapevolezza sul tema”. Numerosa la partecipazione di studenti e associazioni studentesche.