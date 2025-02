Bari, basta Maggiore: Mantova sconfitto per 1-0

Massimo risultato con il minimo sforzo. Il Bari strappa tre punti al Mantova al termine di una gara combattuta, ma destinata a non entrare negli annali. La squadra allenata da Longo ha disputato un discreto primo tempo, senza però creare particolari pericoli alla porta di Festa. Nella ripresa, il Mantova ha preso il controllo del gioco, ma a decidere l’incontro è stato Maggiore, autore del gol vittoria nell’unica azione offensiva dei biancorossi nel secondo tempo. Dopo tre mesi e mezzo, il Bari torna finalmente a vincere in trasferta e sale a quota 37 punti in classifica.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai lombardi, mister Moreno Longo deve rinunciare agli infortunati Lella, Novakovich, Oliveri, Simic e Vicari. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: scelta obbligate in difesa, mentre a centrocampo si rivede Maggiore. In attacco, chance dal primo minuto per Bonfanti.

Nel Mantova, il tecnico Possanzini non può contare sugl indisponibili Cella, Panizzi, Muroni e Ruocco. L’allenatore marchigiano schiera i suoi con il modulo 3-4-1-2: l’ex biancorosso Aramu parte dalla panchina.

PRIMO TEMPO: Il primo tentativo del match è del Bari al minuto 11 con Bellomo che calcia male su preciso invito di Dorval. Ottima chance per i galletti al minuto 21 con Obaretin che tira di prima intenzione su corner battuto da Pucino, ma Festa è reattivo e respinge. Ci prova anche Bellomo al minuto 24 da posizione defilata, ma il diagonale del centrocampista biancorosso non impensierisce l’estremo difensore mantovano. Si fa vedere il Mantova al minuto 29 con Burrai che costringe Radunovic al doppio intervento direttamente da calcio di punizione. Non accade più nulla sino al duplice fischio del direttore di gara: si va al riposo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi 22 del primo tempo. Grande azione del Mantova al minuto 53 che si conclude con un tiro centrale di Radaelli che Radunovic para. La squadra di casa preme e va vicina alla rete con Brignani che manda di poco a lato con un colpo di testa. Primi cambi per Longo al minuto 65: dentro Lasagna e Favilli, fuori Bellomo e Bonfanti. Ma il gol lo segna il Bari con Maggiore al minuto 69: l’ex centrocampista della Salernitana calcia di prima intenzione dal limite dell’area su assist verticale di Benali. Reagisce la squadra di Possanzini al minuto 74 con Mensah che costringe Radunovic alla parata in corner. Fuori Maggiore al minuto 88, dentro Coli Saco. Tentativo di Bragantini dai venti metri al minuto 89, Radunovic para a terra. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Scatena. Mantova Bari edizione 2024/25 è storia. Allo stadio ‘Danilo Martelli’ termina 0 – 1.

PAGELLE: Maggiore, primo acuto biancorosso. Bonfanti non punge

Radunovic 6,5, Pucino 6,5, Mantovani 6, Obaretin 6,5, Favasuli 6, Maita 6,5, Benali 6,5, Maggiore 7 (88′ Coli Saco sv), Dorval 6,5, Bellomo 5,5 (65′ Lasagna 6), Bonfanti 5,5 (65′ Favilli 6)

Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 1

Marcatori: 69′ Maggiore

Ammoniti: Radaelli, Brignani, Obaretin, Mantovani, Maita, Trimboli

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 4 – 4

Possesso palla: 64% 36%

Angoli: 1 – 9

Spettatori: 9.508 (5.619 abbonati; 947 tifosi ospiti, esaurita disponibilità messa a disposizione)

FORMAZIONI INIZIALI:

MANTOVA: Festa, Solini, Mensah, Burrai (c), Wieser, Brignani. Radaelli, Mancuso, Trimboli, Giordano, De Maio

Panchina: Sonzogni, Redolfi, Bani, Debenedetti, Fiori, Galuppini, Fedel, Artioli, Maggioni, Bragantini, Paoletti, Aramu

BARI: Radunovic, Pucino, Mantovani, Obaretin, Favasuli, Maita (c), Benali, Maggiore, Dorval, Bellomo, Bonfanti

Panchina: Pissardo, Marfella, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Falletti, Pereiro, Saco, Favilli

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Gabriele Scatena della sezione di Avezzano. Assistenti: Domenico Rocca della sezione di Catanzaro e Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia. Quarto ufficiale: Giovanni Castellano della sezione di Nichelino, mentre al VAR ci sarà Manuel Volpi (Arezzo), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Camplone (Pescara).

Foto Ssc Bari