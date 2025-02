Castellana Grotte, al via raccolta separata di vetro chiaro e scuro

Un appuntamento per delineare le fasi del nuovo sistema di raccolta porta a porta separata di vetro chiaro e vetro scuro per le utenze domestiche a Castellana Grotte (Ba), una conferenza voluta dalla Multiservizi S.p.A. per puntare l’attenzione sui vantaggi di separare il vetro per colore si è svolta venerdì 21 febbraio 2025 nel Laboratorio Prof. Nicola Mele – I.I.S.S. “Consoli” di Castellana Grotte.

Il progetto, realizzato grazie ai finanziamenti del bando Anci-CoReVe, rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della qualità del materiale riciclato, la riduzione dei costi di smaltimento e la promozione di un modello virtuoso di economia circolare. Castellana Grotte si distingue così come primo comune in Puglia e a livello nazionale ad adottare questa modalità di raccolta porta a porta per le utenze domestiche.

Alla conferenza hanno preso parte autorità ed esperti del settore che hanno sottolineato l’importanza di questa evoluzione nel sistema di gestione dei rifiuti. Tra gli interventi, quelli di Domi Ciliberti, Sindaco del Comune di Castellana Grotte, Mirjam Lamontanara, Assessore all’Ambiente del Comune di Castellana Grotte, Michele Pote, Presidente di Multiservizi S.p.A., Ubaldo Pagano, Deputato della Repubblica Italiana, Serena Triggiani, Assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, Presidente della IV Commissione consiliare Sviluppo Economico della Regione Puglia, e Vito Caputi, incaricato CoReVe per lo Sviluppo Territoriale Puglia Bandi Anci-Coreve.

Nel corso dell’incontro, è stato evidenziato come questa iniziativa non solo porti benefici ambientali e gestionali, ma possa anche fungere da modello replicabile in altre realtà territoriali, consolidando il ruolo di Castellana Grotte come apripista nel settore della raccolta differenziata del vetro. “La differenziazione del vetro chiaro e scuro proietta il nostro comune nel futuro, con una maggiore attenzione alle buone pratiche di riciclo a favore della sostenibilità ambientale, in ottica green e di promozione dell’economia circolare. – ha precisato il presidente Multiservizi SpA Michele Pote – CoReVe ha accolto positivamente la nostra proposta di riformulare il finanziamento, che prevedeva l’installazione di campane di vetro nel paese, a favore di una rimodulazione del sistema porta a porta, con l’obiettivo di portare la raccolta differenziata ai massimi livelli. Lo scorso anno, con le utenze non domestiche abbiamo tracciato la via per questa nuova modalità di raccolta. Le attività commerciali interessate hanno accolto favorevolmente questa iniziativa. Significativi sono i dati raccolti: se fra il 2022 e 2023 si parla di 543.000 kg di vetro conferito, nel 2024 il dato si attesta a 640.164 kg di cui 47.780 kg di vetro chiaro. Ora, con l’estensione del servizio alle utenze domestiche, sappiamo di poter fare ancor di più la differenza. Ai cittadini stiamo chiedendo un piccolo sforzo, quello di accogliere in casa un mastello in più, con la prospettiva che in futuro potranno beneficiare dei vantaggi che ne conseguiranno, a livello ambientale ma anche a livello economico”.

Castellana Grotte, quindi, diviene esempio positivo affinché si possa raggiungere una gestione dei rifiuti sempre più sostenibile, a vantaggio dell’ambiente. “Il nuovo sistema di raccolta separata del vetro chiaro e del vetro scuro rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e miglioramento del servizio di raccolta differenziata a Castellana Grotte. – ha sottolineato Domi Ciliberti, sindaco di Castellana Grotte – Fin dal nostro insediamento abbiamo puntato a migliorare costantemente il servizio, anche attraverso il posizionamento di quattro isole ecologiche intelligenti nelle zone dell’agro, ormai di prossima installazione. Possiamo parlare di un obiettivo raggiunto, anche in considerazione di una Tari che non ha subito alcun aumento, nonostante le sanzioni pervenute per tutti i Comuni della Puglia. Per il 95% degli utenti, infatti, il totale è stato pari o inferiore rispetto allo scorso anno. Da quest’anno i cittadini castellanesi potranno contare su una Tari che si ridurrà ulteriormente in termini di costi grazie agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti nel 2024. Crescono, invece, le percentuali di raccolta differenziata, così come i servizi di manutenzione del verde e di bonifica che sono garantiti da Multiservizi SpA con costanza ed efficacia”.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento, con l’obiettivo anche di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una corretta separazione dei rifiuti. “La gestione dei rifiuti è una responsabilità condivisa che ci permette di proteggere il nostro pianeta, ridurre l’inquinamento e conservare le risorse naturali. – ha evidenziato l’onorevole Ubaldo Pagano – Grazie alle scelte lungimiranti dell’amministrazione comunale e della Multiservizi, Castellana è riuscita ad ottenere risultati straordinari dall’introduzione del sistema porta a porta. La comunità di Castellana, al netto delle iniziali e fisiologiche ritrosie, ha saputo raccogliere la sfida e vincerla. Oggi la raccolta differenziata è vista e vissuta come un servizio pubblico a tutto beneficio dei cittadini, supportato ottimamente dalle istituzioni e alimentato dalla buona volontà e dalla consapevolezza dei cittadini stessi. La sperimentazione della raccolta separata del vetro chiaro e scuro per le utenze domestiche è un unicum in Puglia e in Italia e deve renderci profondamente orgogliosi. Questo primato è l’ennesima prova che anche al Sud si può innovare e fare un passo in avanti prima di chiunque altro. La nostra comunità ha dimostrato di essere all’avanguardia nel promuovere la sostenibilità e la tutela dell’ambiente e sono convinto che questa nuova iniziativa sarà d’esempio per molte altre amministrazioni. Continuiamo su questa strada, nella consapevolezza che un futuro più pulito e sostenibile è possibile soltanto grazie al singolo gesto e alla piccola azione quotidiana che ciascuno di noi sente di poter fare per sé stesso e per gli altri.”