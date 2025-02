Grave incidente stradale nel Barese, due morti

Grave incidente stradale avvenuto stanotte nel comune di Gioia del Colle sulla Strada Provinciale 82 per Acquaviva delle Fonti. Intorno a mezzanotte tre auto si sono scontrate. . Immediatamente sul posto due squadre di Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere con cesoie idrauliche e divaricatori un uomo di 44 anni che è stato portato dal 118 all’ Ospedale Miulli di Acquaviva in condizioni disperate dove purtroppo, è morto poco dopo. Nell’altra auto c’era un 19enne, per lui non c’era più niente da fare. Il lavoro di messa in sicurezza e assistenza alle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire l’accaduto, è durato fino alle 5 di stamattina.