Libertà e spensieratezza: sempre più italiani viaggiano in solitaria

I numeri confermano che sempre più italiani scelgono di partire da soli: 6 italiani su 10 prevedono di fare un viaggio in solitaria nei prossimi tre anni.

Tra i più giovani il trend è ancora più forte: ben l’83% dei viaggiatori tra i 18 e i 24 anni prevede di partire da solo nel prossimo triennio. Anche sui social il fenomeno è esploso: su TikTok Italia, in soli tre anni, sono stati pubblicati oltre 16.000 contenuti sul tema, di cui 10.000 solo nell’ultimo anno.

Se viaggiare da soli offre libertà assoluta, spesso comporta anche spese aggiuntive. Ad esempio, chi parte senza compagnia può arrivare a pagare fino al 50% in più per il soggiorno, a causa dei supplementi per la camera singola. Klarna, la rete di pagamenti e shopping basata sull’intelligenza artificiale, per rendere il viaggio in solitaria più accessibile propone una pianificazione in anticipo, con i pagamenti in tre rate senza interessi, che consentono di prenotare prima, approfittare delle migliori offerte e gestire le spese con più flessibilità.