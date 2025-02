Inserimento lavorativo per immigrati, open day a Bari

L’integrazione e l’inclusione sociale sono valori fondamentali per Formedil Bari, che martedì 25 febbraio aprirà le porte della sua sede con un Open Day dedicato a uomini e donne immigrati in cerca di opportunità professionali. Per la prima volta, le donne immigrate vengono direttamente coinvolte e invitate a partecipare a un evento focalizzato sull’inserimento lavorativo nel settore edilizio. L’iniziativa prevede la presentazione delle opportunità occupazionali offerte dal settore edile e delle misure avviate per rispondere alle esigenze delle imprese. Numerose associazioni sono state coinvolte nell’organizzazione dell’evento. Durante la giornata, saranno illustrati i percorsi formativi finalizzati a fornire competenze specifiche e certificazioni richieste dal mercato del lavoro, offrendo ai partecipanti strumenti concreti per l’occupazione.

Tra le iniziative più significative di questo inizio anno, spicca l’intesa con il carcere di Turi, realizzata in collaborazione con SENAF, per la riqualificazione del cortile interno della struttura penitenziaria. Il progetto prevede una formazione di 16 ore in materia di sicurezza per i detenuti, prima dell’avvio effettivo del modulo pratico professionalizzante finalizzato alla messa in opera della nuova pavimentazione, dimostrando come la formazione possa rappresentare un’opportunità di riscatto sociale e di reinserimento lavorativo.

Nell’ambito del programma Erasmus, FORMEDIL Bari ospiterà il prossimo 6 marzo un gruppo di rappresentanti di un istituto professionale francese, offrendo loro un’esperienza di scambio e condivisione di buone pratiche formative basate sull’innovazione nel settore edile. Successivamente, dal 9 al 12 marzo, sarà la volta di una delegazione proveniente dalla Grecia e dal Portogallo, che approfondirà le tematiche legate alla gestione dei rifiuti plastici in edilizia e la conoscenza delle ripercussioni sull’ambiente, legate all’utilizzo massivo della plastica.

Grazie alla collaborazione con ANCE Giovani, saranno presto attivati percorsi formativi specifici per rispondere alle esigenze delle imprese edili del territorio. In particolare, sono stati sviluppati corsi mirati alla formazione di operatori addetti alla conduzione di mezzi e attrezzature da lavoro, destinati soprattutto ai giovani e agli immigrati, con l’obiettivo di garantire una preparazione adeguata e rispondere alla crescente domanda di manodopera qualificata nel settore delle costruzioni.

“La formazione e la sicurezza – spiega Salvatore Matarrese, Presidente di FORMEDIL Bari – sono le fondamenta su cui costruiamo il futuro del settore edile. Ci impegniamo ogni giorno, insieme alla scuola, per garantire percorsi qualificanti, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro e promuovendo l’inclusione sociale. Le iniziative di quest’anno testimoniano la nostra volontà di essere un punto di riferimento per giovani, imprese e categorie fragili, offrendo opportunità concrete di crescita professionale e umana. Sottolineo con soddisfazione che, per la prima volta, un ente di formazione come il nostro apre le porte alle donne immigrate, fornendo loro opportunità concrete di lavoro legale e regolare.”

“La formazione e la sicurezza sono i pilastri su cui si fonda un’edilizia moderna e sostenibile – aggiunge Luigi Sideri, Vicepresidente dell’Ente. – La formazione continua è essenziale per prevenire incidenti e garantire ambienti di lavoro più sicuri ed efficienti. Con le nostre iniziative per il 2025, vogliamo rafforzare la cultura della sicurezza, qualificando lavoratori e imprese e promuovendo un settore più inclusivo e competitivo. L’intesa con il carcere di Turi offre ai detenuti competenze concrete per costruire un futuro migliore, mentre i percorsi con ANCE Giovani rispondono alla crescente domanda di manodopera qualificata nel settore edile.”

“Queste progettualità – conclude Silvano Penna, Direttore di FORMEDIL Bari, insieme all’importante programma che ci vende impegnati per formare i giovani tecnici e operatori del futuro attraverso i programmi PCTO, in collaborazione con ormai ben 7 istituti, rappresentano chiaramente gli obiettivi strategici del Formedil-Bari. Come per tutte le nostre attività, vogliamo creare nuove opportunità per giovani e immigrati, tecnici ed operatori, fornendo loro le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro in modo consapevole e con una preparazione adeguata”