Foggia, primo studio per la diagnosi precoce del carcinoma prostatico

Si è tenuta, presso la Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia, la conferenza stampa di presentazione dello “Studio Pilota per la Diagnosi Precoce del Carcinoma Prostatico in Provincia di Foggia”. Alla conferenza stampa sono intervenuti: il prof. Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia; Giuseppe Carrieri, Preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia e Direttore della Struttura Complessa di Urologia del Policlinico Foggia; Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Giunta Regionale con delega alla salute, benessere animale e sport per tutti, Elisabetta Esposito, Direttore Generale facente funzioni Policlinico Foggia; Antonio Giuseppe Nigri, Direttore Generale ASL Foggia; Pierluigi De Paolis, Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia e Ugo Falagario, Responsabile dello Studio Testing Prostatico nella Provincia di Foggia.

Il progetto, nato presso il Dipartimento di Urologia dell’Università di Foggia sotto la direzione di Giuseppe Carrieri, rappresenta un passo significativo nella lotta contro una delle neoplasie più diffuse tra gli uomini ed è frutto della sinergia tra Università di Foggia, Regione Puglia, Policlinico Foggia, ASL Foggia e Ordine dei Medici della provincia. Questo progetto, realizzato in risposta alle recenti raccomandazioni della Comunità Europea in tema di screening oncologici, rappresenta il primo progetto pilota in Puglia e nell’intero Sud Italia per la diagnosi precoce del carcinoma prostatico, preceduto soltanto dalle iniziative in Piemonte e in Lombardia. Grazie alla collaborazione tra Istituzioni, Università e Strutture sanitarie, lo Studio Pilota per la Diagnosi Precoce del Carcinoma Prostatico si pone l’obiettivo di tracciare la strada per un futuro screening nazionale più ampio e strutturato, migliorando la prevenzione e l’accesso alla diagnosi precoce per tutti gli uomini a rischio.

L’obiettivo principale è raccogliere dati preliminari utili a valutare l’efficacia e la fattibilità di un programma di screening organizzato rivolto agli uomini di età compresa fra i 50 e i 70 anni, residenti sul territorio provinciale. Il target di arruolamento è di 12.000 uomini. Verranno utilizzati, per la prima volta, nuovi algoritmi e test diagnostici. In particolare, il progetto prevede l’esecuzione del test del PSA (antigene prostatico specifico) tramite un semplice esame del sangue. Qualora il risultato del test evidenziasse valori di PSA anomali, il paziente sarà contattato direttamente dal team della UOC di Urologia del Policlinico di Foggia e invitato a effettuare una prima visita urologica gratuita. Se necessario, verrà successivamente sottoposto a una risonanza magnetica della prostata.

Il prossimo passo sarà attivare i Centri Prelievi dell’ASL per consentire ai pazienti di effettuare il dosaggio del PSA in modo più comodo, nei pressi di casa propria.

Soddisfatto l’Assessore alla salute, Raffaele Piemontese: “L’impegno e il sostegno della Regione Puglia si inserisce in un contesto europeo in evoluzione: lo scorso anno, le linee guida dell’European Association of Urology hanno aggiornato le raccomandazioni per lo screening del carcinoma prostatico, enfatizzando l’importanza di programmi di diagnosi precoce strutturati”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, evidenziando che “in Italia, la Regione Lombardia ha avviato nel novembre 2024 un programma di screening organizzato per il tumore della prostata, rivolto agli uomini tra i 50 e i 70 anni, e analogo programma ha lanciato il Piemonte; questo progetto pilota in Puglia mira a valutare l’efficacia e la fattibilità di protocolli di screening specifici per la nostra popolazione, con l’obiettivo di estendere tali iniziative a livello nazionale”. “Garantire pari opportunità di accesso alla prevenzione — ha concluso Piemontese — è una nostra priorità ed è per questo che stiamo investendo in modelli innovativi che possano diventare un riferimento per tutto il Sud Italia”.