A Bari arriva “Women and the City”, tre giorni su diritti e politiche di genere

Per la prima volta a Bari il festival “Women and the City”, dedicato alle politiche di genere e alla costruzione di città più inclusive. Dopo tre edizioni a Torino, la manifestazione sbarca in Puglia dal 28 al 30 maggio con oltre 40 eventi gratuiti e più di 100 ospiti italiani e internazionali.

Gli appuntamenti si terranno in diversi luoghi simbolo della città, da piazza del Ferrarese al colonnato della Città Metropolitana fino all’ex Mercato del Pesce, con un programma che intreccia dibattiti, incontri istituzionali e momenti artistici. Tra gli ospiti annunciati Daria Bignardi, Elsa Fornero, la scrittrice e fotografa Asmae Dachan e l’attivista Pegah Moshir Pour. Cuore della tre giorni sarà il primo “Davos italiano delle politiche di genere”, un momento di confronto tra sindaci delle principali città italiane e rappresentanti di ANCI per definire politiche replicabili e misurabili. L’edizione speciale è promossa dalla Città Metropolitana di Bari, con l’Ufficio della Consigliera di Parità, in collaborazione con il Comune e il Municipio 1, e organizzata dalla Fondazione Torino Città per le Donne+.

Il programma affronterà temi che spaziano dal voto femminile e l’eredità delle Madri Costituenti alla violenza economica e digitale, dall’urbanistica alla medicina di genere, fino al ruolo delle donne nei conflitti e alla leadership delle nuove generazioni. Tra le iniziative anche la distribuzione di 50mila copie di un “bugiardino” dedicato ai segnali delle relazioni tossiche e una petizione sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. “Una tre giorni in cui Bari diventerà il luogo in cui si scrive un nuovo vocabolario della convivenza – ha dichiarato il sindaco metropolitano Vito Leccese – una città capace di accogliere e valorizzare tutte le differenze, con le donne protagoniste di un cambiamento sociale e culturale”, ha concluso.

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